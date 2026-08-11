Глава МИД Канады Анита Ананд. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В понедельник 10 августа глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что против одной из оборонных компаний страна ввела санкции. Причиной стало то, что компания поставляла продукцию российскому ВПК.

Об этом сообщает Новини.LIVE на пост канадского министра в соцсети Х.

Что известно о принятии решения по санкциям

В МИД Китая уточнили, что речь идет о компании Streit Group, которая является оборонным произведем бронетехники и другого военного оборудования.

"Канада вводит санкции против этой компании после многочисленных достоверных сообщений, подтверждающих использование произведенной ею бронетехники Российской национальной гвардией (Росгвардией), участвующей в продолжающейся войне России против Украины... Группа компаний Streit продолжает подпитывать российскую военную машину и неспровоцированную и неоправданную войну режима Путина против Украины", — говорится в заявлении.

Там добавили, что новые ограничения сократят военный потенциал России, а также нарушат цепочки Streit Group по поставкам военной техники и оборудования в РФ.

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету, территориальной целостности и народу Украины, которые продолжают защищать свою страну и свои права перед лицом жестокой агрессии России", — резюмировали в МИД.

Как сообщали Новини.LIVE, на прошлой неделе Сенат США поддержал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который предусматривает санкции против России и Ирана. Документ был принят большинством.

Также мы писали, что в 21-й пакет санкций ЕС был включен помощник Путина Владимир Мединский.