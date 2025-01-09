Военная помощь Украине — Канада поможет закупить боеприпасы и изготовить дроны

Помощь для Украины. Иллюстративное фото: посольство США

В четверг, 9 января, Канада объявила о предоставлении Украине военной помощи на сумму в более 300 миллионов долларов США (440 миллионов канадских долларов). Большую часть средств потратят на закупку снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Канады.

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Министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" уточнил, что 200 миллионов долларов будут направлены на чешскую инициативу по закупке и поставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов. Этот вклад дополняет уже предоставленные в прошлом году 53 млн долларов, благодаря которым Украина получила около 11 500 боеприпасов.

Кроме того, Канада выделит 50 миллионов для закупки боеприпасов различного калибра у канадских производителей. Еще 100 миллионов будет направлено на поддержку "датской модели", которая предусматривает развитие производства дронов украинской оборонной промышленностью.

Також Канада сообщила о передаче Украине камер для дронов на сумму около 50 млн долларов и зимней формы на 23 млн долларов.

В Минобороны Канады подчеркнули, что беспилотники играют критически важную роль в современной войне, и украинская оборонная промышленность демонстрирует инновационный подход в этой сфере.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает украинцев ресурсами, необходимыми для противостояния российской агрессии. Канада остается твердо преданной сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать Украину до победы", — сказал Блэр.

Напомним, международная коалиция Drone Capability Coalition заключила контракты на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долларов), что обеспечит поставку дронов Украине. В рамках ее работы, возглавляемой Великобританией и Латвией, нашей стране будет передано 30 тысяч новейших FPV-дронов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны говорили об оружии и поддержке.