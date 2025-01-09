Військова допомога Україні — Канада допоможе закупити боєприпаси та виготовити дрони

Допомога для України. Ілюстративне фото: посольство США

У четвер, 9 січня, Канада оголосила про надання Україні військової допомоги на суму у понад 300 мільйонів доларів США (440 мільйонів канадських доларів). Більшу частину коштів витратять на закупівлю снарядів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Канади.

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Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" уточнив, що 200 мільйонів доларів будуть спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі та постачання до України великокаліберних боєприпасів. Цей внесок доповнює вже надані минулого року 53 млн доларів, завдяки яким Україна отримала близько 11 500 боєприпасів.

Крім того, Канада виділить 50 мільйонів для закупівлі боєприпасів різного калібру у канадських виробників. Ще 100 мільйонів буде спрямовано на підтримку "данської моделі", яка передбачає розвиток виробництва дронів українською оборонною промисловістю.

Також Канада повідомила про передачу Україні камер для дронів на суму близько 50 млн доларів і зимової форми на 23 млн доларів.

У Міноборони Канади підкреслили, що безпілотники відіграють критично важливу роль у сучасній війні, і українська оборонна промисловість демонструє інноваційний підхід у цій сфері.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує українців ресурсами, необхідними для протистояння російській агресії. Канада залишається твердо відданою співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримувати Україну до перемоги", — сказав Блер.

Нагадаємо, міжнародна коаліція Drone Capability Coalition уклала контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів), що забезпечить поставку дронів Україні. В рамках її роботи, очолюваної Великою Британією та Латвією, нашій країні буде передано 30 тисяч новітніх FPV-дронів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони говорили про зброю та підтримку.