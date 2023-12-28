Камеры с российским софтом - в МВД провели внутреннюю проверку - результаты

Мужчины наблюдают за видео с камер видеонаблюдения. Фото: Схемы

Министерство внутренних дел Украины провело внутреннюю проверку собственных систем технической защиты с камер, администрируемых подразделениями ведомства. Это произошло после журналистского расследования "Схем" о том, что по всей стране в разных областях были установлены тысячи камер видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Какие результаты проверки

"Одно региональное подразделение системы МВД использует камеры видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir, но устройства работают локально и не имеют доступа к общей сети, что уменьшает риск утечки данных", — сообщили в МВД и порекомендовали отказаться от российского ПО, как от опасного.

Что известно о расследовании

Тысячи камер видеонаблюдения по всей Украине, установленные на улицах городов, государственных и частных объектах, годами могли передавать данные на серверы в России. Об этом говорил министр внутренних дел Игорь Клименко. И это единственное правоохранительное ведомство, которое через три недели после публикации отреагировало на разоблачение журналистов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко отметил, что внутренняя проверка касалась систем видеонаблюдения, которые используют и администрируют подразделения системы МВД — это Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная миграционная служба, а также сервисные центры .

"Благодаря расследованию Радио Свобода мы обратили внимание на все камеры видеонаблюдения и дополнительно проверили все IP-адреса, сети. Эта проверка показала, что мы почти не используем программное обеспечение России Trassir. Одно из наших небольших региональных подразделений использовало его еще с 2014 года. Мы рекомендовали постепенно его заменить, но самое главное, что мы сделали в первую очередь — это проверили, что устройства работают в локальной и изолированной сети", — сообщил Тимченко.

По его словам, во время войны невозможно рекомендовать полностью заменить системы видеонаблюдения с российским ПО, поскольку "это требует больших средств". Но если до сих пор установлен Trassir, в МВД отмечают меры безопасности, которые необходимо соблюдать.

"Ни одна из систем, к сожалению, не безопасна на 100%. Всегда присутствует человеческий фактор — это может быть инсайдер, это может быть подкуп, это может быть шантаж и любые другие методы воздействия на лицо, имеющее доступ к той или иной другой системе, которая затем передает данные или продает их. Что касается российского Trassir, я вообще бы не рекомендовал его использовать, несмотря на низкую цену оборудования и программного обеспечения.Чем продукт дешевле, тем он некачественнее.В данном случае мы говорим именно об уязвимости системы. Но если уже используется Trassir, то, по возможности, в локальной сети, и нужно дополнительно проверить надежность настройки и логинов-паролов", — добавил Тимченко.

Напомним, российские спецслужбы могли длительное время наблюдать за событиями в Украине с помощью камер наблюдения на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL. Ими пользуются не только обычные украинцы, но и крупные компании, а также такие камеры, установленные на объектах критической инфраструктуры, например, ЧАЭС.