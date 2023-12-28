Камери з російським софтом — в МВС провели внутрішню перевірку - результати

Чоловіки спостерігають за відео з камер відеоспостереження. Фото: Схеми

Міністерство внутрішніх справ України провело внутрішню перевірку власних систем технічного захисту інформації з камер, які адмініструються підрозділами відомства. Це сталося після журналістського розслідування "Схем" про те, що по всій країні у різних сферах були встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Які результати перевірки

"Один регіональний підрозділ з системи МВС використовує камери відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir, але пристрої працюють локально та не мають доступу до загальної мережі, що зменшує ризик витоку даних", — повідомили в МВС та порекомендували відмовитися від російського ПЗ, як від небезпечного.

Що відомо про розслідування

Тисячі камер відеоспостереження по всій Україні, встановлені на вулицях міст, на державних і приватних об’єктах, роками могли передавати дані на сервери в Росії. Про це говорив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І це єдине правоохоронне відомство, яке за три тижні після публікації відреагувало на викриття журналістів.

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко зазначив, що внутрішня перевірка стосувалася систем відеоспостереження, які використовують та адмініструють підрозділи з системи МВС — це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, а також сервісні центри.

"Завдяки розслідуванню Радіо Свобода ми звернули увагу на всі камери відеоспостереження та додатково перевірили всі IP-адреси, мережі. Ця перевірка показала, що ми майже не використовуємо програмне забезпечення Росії Trassir. Один із наших невеликих регіональних підрозділів використовував його ще з 2014 року. Ми рекомендували поступово його замінити, але, найголовніше, що ми зробили в першу чергу – це перевірили, що пристрої працюють в локальній і ізольованій мережі", — повідомив Тимченко.

За його словами, під час війни, неможливо рекомендувати повністю замінити системи відеоспостереження з російським ПЗ, оскільки "це потребує великих коштів". Але якщо досі встановлений Trassir, в МВС наголошують на заходах безпеки, яких необхідно дотримуватись.

"Жодна з систем, на жаль, не є безпечною на 100%. Завжди присутній людський фактор – це може бути інсайдер, це може бути підкуп, це може бути шантаж і будь-які інші методи впливу на особу, яка має доступ до тієї чи іншої системи, яка потім передає дані чи продає їх. Що стосується російського Trassir, я взагалі би не рекомендував його використовувати, незважаючи на низьку ціну обладнання та програмного забезпечення. Чим продукт дешевший, тим він неякісніший. В даному випадку ми говоримо саме про вразливості системи. Але якщо вже використовується Trassir, то, за можливості — в локальній мережі, і треба додатково перевірити надійність налаштування та логінів-паролів", — додав Тимченко.

Нагадаємо, російські спецслужби могли тривалий час споглядати події в Україні за допомогою камер спостереження на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL. Ними користуються не лише звичайні українці, а й великі компанії, а також такі камери встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, ЧАЕС.