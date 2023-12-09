РФ могла роками спостерігати за Україною через камери спостереження, — розслідування

Чоловіки спостерігають за відео з камер відеоспостереження. Фото: Схеми

Російські спецслужби могли тривалий час споглядати події в Україні за допомогою камер спостереження на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL. Ними користуються не лише звичайні українці, а й великі компанії, а також такі камери встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, ЧАЕС.

Відповідне розслідування провели "Схеми".

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Як працюють камери з ПЗ TRASSIR

Згідно з проведеним експериментом журналістів, спершу відео з камери потрапляє на російський сервер, який розташований у Москві, далі вже на гаджет користувача.

Крім того, сервери, на які потрапляє відео, належать компаніям, пов'язаним із ФСБ. Все, що камера фіксує, можуть бачити в Росії. До того ж вони мають високий рівень чутливості: вміють розпізнавати обличчя та рух людей, дорожні знаки та рух транспорту. Таких камер завезли в Україну дуже багато.

Відео з камер відеоспостереження на російському ПЗ. Фото: Схеми

Хто користувався камерами з російськими ПЗ

Зокрема такі камери використовують і на Чорнобильській АЕС, починаючи з 2011 року. Однак у держпідприємстві запевнили, що 2023 року російське ПЗ було видалено.

Також закуповували такі камери й приватні бізнес-компанії, серед яких Kernel, Interpipe, P&G, "Велика кишеня", "Нова пошта", ТВ-канал "1+1", KAN Development, "Укрбуд", Алло, "Цитрус", "Ельдорадо", IMAX та інші.

Які ще компанії використували

Однак деякі з цих компаній з тих, чи інших причин відмовились від користування цими пристроями. Наприклад, у "Ельдорадо" підтвердили користування ними, однак зараз "в діючих приміщеннях відсутні системи відеоспостереження від компанії Trassir".

Відео з камер відеоспостереження на російському ПЗ. Фото: Схеми

У "Цитрусі" пояснили, що після короткого пробного періоду користування відмовились від них. "Нова пошта" заявила, що користувалась ними без зовнішнього інтернет-з'єднання, зараз лише на поодиноких місцях.

У СБУ заявили що не можуть розкрити деталі, однак поділились історією про те, що завдяки втручанню Служби, у Львівській області відмовились закуповувати ці камери.

Що сталося з російським ПЗ TRASSIR

Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення Держспецзв'язку заблокувала мільйони російських IP-адрес, серед яких і TRASSIR.

Камера з російським ПЗ TRASSIR. Фото: Схеми

Однак завдяки можливостям VPN деякі українці, в будинках яких ці камери є досі, можуть навіть не підозрювати, що за ними спостерігають.

"Більше того лишається й інший ризик – TRASSIR може повернутися на український ринок. Наприклад, під виглядом закордонного продукту", — додали журналісти.

Нагадаємо, що представник ГУР МОУ Андрій Юсов попередив про нову хвилю дезінформації, яку готує РФ.