РФ могла годами наблюдать за Украиной через камеры наблюдения, — расследование

Мужчины наблюдают за видео с камер видеонаблюдения. Фото: Схемы

Российские спецслужбы могли длительное время наблюдать за событиями в Украине с помощью камер наблюдения на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL. Ими пользуются не только обычные украинцы, но и крупные компании, а также такие камеры, установленные на объектах критической инфраструктуры, например, ЧАЭС.

Соответствующее расследование провели "Схемы".

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Согласно проведенному эксперименту журналистов, сначала видео с камеры попадает на российский сервер, расположенный в Москве, дальше уже на гаджет пользователя.

Кроме того, серверы, на которые попадает видео, принадлежат компаниям, связанным с ФСБ. Все, что фиксирует камера, могут видеть в России. К тому же они обладают высоким уровнем чувствительности: умеют распознавать лицо и движение людей, дорожные знаки и движение транспорта. Таких камер ввезли в Украину очень много.

Видео с камер видеонаблюдения на российском ПО. Фото: Схемы

Кто пользовался камерами с российскими ПО

В частности, такие камеры используют и на Чернобыльской АЭС, начиная с 2011 года. Однако в госпредприятии заверили, что в 2023 году российское ПО было удалено.

Также закупали такие камеры и частные бизнес-компании, среди которых Kernel, Interpipe, P&G, "Большой карман", "Новая почта", ТВ-канал "1+1", KAN Development, "Укрбуд", Алло, "Цитрус", "Эльдорадо", IMAX и другие.

Какие еще компании использовали

Однако некоторые из этих компаний по тем или иным причинам отказались от использования этих устройств. К примеру, в "Эльдорадо" подтвердили пользование ими, однако сейчас "в действующих помещениях отсутствуют системы видеонаблюдения от компании Trassir".

Видео с камер видеонаблюдения на российском ПО. Фото: Схемы

В "Цитрусе" объяснили, что после короткого пробного периода пользования отказались от них. "Новая почта" заявила, что пользовалась ими без внешнего интернет-соединения, сейчас только на единичных местах.

В СБУ заявили, что не могут раскрыть детали, однако поделились историей о том, что благодаря вмешательству Службы во Львовской области отказались закупать эти камеры.

Что произошло с российским ПО TRASSIR

Отмечается, что с началом полномасштабного вторжения Госспецсвязи заблокировала миллионы российских IP-адресов, среди которых и TRASSIR.

Камера с российском ПО TRASSIR. Фото: Схемы

Однако благодаря возможностям VPN некоторые украинцы, в домах которых эти камеры до сих пор, могут даже не подозревать, что за ними наблюдают.

"Более того, остается и другой риск — TRASSIR может вернуться на украинский рынок. Например, под видом зарубежного продукта", — добавили журналисты.

Напомним, что представитель ГУР МОУ Андрей Юсов предупредил о новой волне дезинформации, которую готовит РФ.