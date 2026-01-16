Графики отключений на завтра - когда не будет света 17 января

Какие регионы останутся без света — графики на завтра
В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут вводиться графики почасовых отключений электроэнергии. А также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений на завтра
Мероприятия связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.
В энергосистеме возможны изменения, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.
Энергетики также призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в периоды ее подачи по графику.
