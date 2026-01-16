Графики отключений на завтра - когда не будет света 17 января

Генератор. Фото: Reuters

В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут вводиться графики почасовых отключений электроэнергии. А также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Графики отключений на завтра

Мероприятия связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

В энергосистеме возможны изменения, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Энергетики также призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в периоды ее подачи по графику.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве был создан штаб по ликвидации последствий атак на энергетику.

А также сообщалось, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры.