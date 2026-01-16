Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Які регіони залишаться без світла — графіки на завтра

Які регіони залишаться без світла — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 22:23
Графіки відключень на завтра - коли не буде світла 17 січня
Генератор. Фото: Reuters

У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. А також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Які регіони залишаться без світла — графіки на завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Графіки відключень на завтра

Заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В енергосистемі можливі зміни, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Енергетики також закликають споживачів економно використовувати електроенергію в періоди її подачі за графіком.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві було створено штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику. 

А також повідомлялось, що деякі будинки можуть стати об'єктами критичної інфраструктури.

сфера енергетики Укренерго відключення світла графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації