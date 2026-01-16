Графіки відключень на завтра - коли не буде світла 17 січня

Генератор. Фото: Reuters

У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. А також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Графіки відключень на завтра

Заходи пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В енергосистемі можливі зміни, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Енергетики також закликають споживачів економно використовувати електроенергію в періоди її подачі за графіком.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві було створено штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику.

А також повідомлялось, що деякі будинки можуть стати об'єктами критичної інфраструктури.