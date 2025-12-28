График отключения света 29 декабря — детали от Укрэнерго

Темнота на улице во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В большинстве регионов Украины 29 декабря будут выключать свет. Причиной являются последствия комбинированных атак РФ на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

График отключения света 29 декабря

В Укрэнерго рассказали, что 29 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света, а для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения мер ограничения являются последствия комбинированных атак России на энергообъекты Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в ведомстве.

В то же время украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили, какая сейчас ситуация со светом в Украине. Известно, что 28 декабря россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях.

Также сегодня на Харьковщине вводили стабилизационные отключения. Энергетики работают над восстановлением энергосистемы после российских атак.