Графік відключення світла 29 грудня — деталі від Укренерго

У більшості регіонів України 29 грудня будуть вимикати світло. Причиною є наслідки комбінованих атак РФ на енергооб'єкти.

Про це повідомили в Укренерго.

Графік відключення світла 29 грудня

В Укренерго розповіли, що 29 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла, а для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запроваджень заходів обмеження є наслідки комбінованих атак Росії на енергооб'єкти України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили у відомстві.

Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, раніше в Міненерго пояснили, яка наразі ситуація зі світлом в Україні. Відомо, що 28 грудня росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в декількох областях.

Також сьогодні на Харківщині запроваджували стабілізаційні відключення. Енергетики працюють над відновленням енергосистеми після російських атак.