Как преодолеть сексизм в украинской армии — интервью с Екатериной Приймак

Боевой парамедик, ветеран, руководитель Движения VETERANKA Екатерина Приймак. Фото: Новини.LIVE

Сексизм и объективизация женщин остаются проблемами в украинской армии. Пока в современных подразделениях украинки занимают штурмовые должности и выполняют боевые задачи, в других — еще на стадии рекрутинга сталкиваются с буллингом и домогательствами.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с главой Движения VETERANKA Екатериной Приймак и узнала, что болит украинским защитницам.

"Женщина проходит трудный путь к должности, а мужчине достаточно быть трезвым"

Екатерина Приймак прошла фронт с 2014 года как доброволец "Госпитальеров". Спасала раненых в самых горячих точках: Пески, шахта Бутовка и в 2022 на Херсонщине. С первых дней полномасштабной войны возглавила волонтерский штаб движения VETERANKA, который передал помощи на более 140 млн грн для 107 подразделений Сил Обороны Украины. Соучредитель цеха по пошиву женской военной формы и дронарни. В 2023 году основала БФ VETERANKA для поддержки раненых и реабилитации ветеранок. Выступает на мировых форумах, в частности в штаб-квартире ООН, представляя роль женщин в военном секторе.

Ветеранка Екатерина Приймак. Фото: преслужба

В 2014-15 годах мы служили боевым медиком на Донецком направлении. Каким тогда было отношение к женщине в армии?

В то время начало развиваться добровольческое движение, и туда присоединялись женщины. Впрочем, до 2018 года для них было закрыто большинство должностей в армии.

Когда произошло слияние добровольческого движения и официальной армии, женщины, которые были штурмовичками, артиллеристками, снайперками, они в их документах начали подписываться швея, оператор бани, повариха и так далее.

Это была долгая адвокационная кампания наша "Невидимый батальон". Мы три года боролись за это. В 2018 году открыли 63 боевые должности, которые до этого просто были недоступны женщинам. Армия не была готова к росту количества женщин в армии. Их фактически там как бы не было. Но на самом деле они были и это большая несправедливость.

Екатерина Приймак работала боевым парамедиком в АТО. Фото: преслужба

Как изменилась ситуация после 2022 года? Когда вы снова вернулись в зону боевых действий, заметили ли вы изменения?

Остается определенное количество проблем. Чтобы женщине получить боевую должность, нужно пройти тяжелый путь и доказать, что ты можешь. В то же время мужчине, чтобы быть желаемым кандидатом на службу, достаточно просто быть трезвым. Мотивированные женщины должны все время доказывать, что они могут занимать эту должность. Они сталкиваются с обесцениванием, сомнениями, буллингом.

Был случай у одной нашей сестры. Ее командир всех по фамилии называл, а ей говорил только - "ДЕВУШКА".

В то же время мы бы хотели, чтобы в подразделениях была дружеская, братско-сестринская атмосфера, где командир также заботится о людях. И такие подразделения есть.

Существуют ли рычаги давления на командира, который прибегает к гендерной дискриминации? Что может сделать защитница, которая сталкивается с неэтичным поведением?

Вы знаете, к сожалению, в армии просто очень много "совка". В нем — основная проблема. Это проблема и женщин, и мужчин. То есть мы говорим там не об обеспечении, не о качестве и новизне туалетов, или душевых кабинок. Нет. Просто классно, когда в армии к людям относятся как к людям.

У нас, к сожалению, сейчас в армии как бы два начала — "совковая гидра" и наша современная армия, которая начала формироваться с 2014 года. Это постоянная борьба системы с теми, кто ее хочет менять.

Сейчас в случае скраг на домогательства или дискриминацию защитница может получить месть или наказание. У нас был подобный кейс. Одна защитница была в окопах и не получила надлежащую медицинскую помощь, ее не выводили из позиций, хотя началось кровотечение по здоровью.

Мы обратились в Офис омбудсмена. Они решили этот вопрос и провели проверку. Это хорошо повлияло на все подразделение. Когда девушка лежала в госпитале, то к ней звонил командарм. Он уже получил свое наказание и теперь интересовался состоянием подчиненной. Когда защитница вернулась, то ей устроили вырванные годы и мы искали ей место, чтобы она могла перевестись. То есть перевод - это один из способов, которыми армия реагирует на проблемы женщин.

Движение VETERANKA помогает защитницам. Фото: преслужба

Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии сексуальным домогательствам и насилию в армии. Что конкретно изменится и как механизм будет работать по-новому?

У наших командиров часто так иерархия построена, что виноват всегда солдат. Мы боремся с этим подходом еще потому, что независимо от того, хороший человек - твой командир, или не очень хороший, система должна работать так, чтобы иметь предохранители и иметь определенный вектор, в котором развивается поведение.

Сейчас возможно внесут изменения в дисциплинарный статус и можно будет по дискриминации подавать рапорт и привычным путем, как бы через рапорты, чтобы ответственного привлекали.

Мы будем активно участвовать, как представительницы гражданского общества, чтобы помогать армии эти механизмы прорабатывать. То есть сейчас нужно прорабатывать полностью имплементацию этого закона и согласовывать нормы.

Надо усиливать институт гендерных советников в армии. И вообще это многоэтапная работа. То есть я сейчас, к сожалению, не могу сказать точно, как это будет реализовано, но мы будем все делать для того, чтобы это было реализовано и оно действительно работало.

Сейчас есть вопросы с сексуальными домогательствами, которые очень трудно доказать. Ну, извините, не все могут включить диктофон и записать, как к ним домогались. Трудно найти состав преступления, который был. Женщина не может покинуть по своему усмотрению воинскую часть и сдать судмедэкспертизу. Ведь ее могут объявить дезертиркой. Эта продера осложнена многими реализаторами. Чтобы избежать подобных ситуаций должна быть проведена многокомпонентная работа: обучать личный состав, изменить правила и требования к командирам. Согласно требованиям НАТО командир обязан предотвращать сексуальное насилие.

С какими историями к вам проходят наши защитницы? Остро ли стоит вопрос сексуальных домогательств?

Я знаю участницу нашего движения, которая в первый день своего пребывания на БЗВП дважды столкнулась с сексуальными домогательствами.

Первый раз произошел, когда она заполняла анкету. Там нужно было указать дополнительные навыки и она написала, что ходила на курсы массажа. Потом ее вызывает командарм. Он сидит в простыне и говорит: "Сделаешь мне массаж?" Она, конечно, испугалась и сразу убежала. В этот же день к ней пытался еще один военный подкатить. Это был большой стресс.

Доказать это трудно. Бытует мнение, что лучше мы не будем говорить о проблемах, чтобы не дискредитировать армию. Мол, россияне услышат, будто у нас каждый второй насильник. Нет, зрелость институции заключается в том, как ты относишься к решению этих проблем.

Украинская армия провела реформу и отшивает женскую форму. Впрочем, большинство защитниц обращаются в благотворительные фонды или покупают за свой счет. Почему так происходит?

Летний костюм приняли на обеспечение в 2023 году. Фактически защитницы получили его еще через год. Однако, это произошло только с летним костюмом. Зимний нам до сих пор обещают.

У нас формы отшивают огромные заводы, которые контрактованы делать это для армии. Единственное, что нужно было сделать — это в стандарты обеспечения добавить другую размерную сетку. Самая маленькая женщина будет меньше, чем самый маленький мужчина по статистике. Женщины до сих пор получают зимнюю форму, как "батин бушлат". Или размер по стандарту M, а у тебя грудь М, а бедра S, и она уже тебе не подходит.

VETERANKA отшивали женскую военную форму. Фото: преслужба

Поэтому армии Израиля и США работают таким образом, что человек, когда собирается в армию, получает ваучеры на военторги, которые аккредитованы работать с Минобороны. Потом приходят и на эту сумму себе покупают те вещи, которые им удобнее всего.

В 2014 году мы вообще иногда иногда больше на бомжей были похожи. Кто-то там в кедах воевал. У меня было пальто мультикам, длиной как платье. Очень хорошо помню, как волонтеры нашей посестре "Незламной" в 2016 году привезли обувь ее размера. От руководства прилетело замечание, что она не в уставной обуви. А у нее не было возможности ее иметь потому что там ножка 36 размер и такую обувь посто не выдают.

Екатерина Приймак с побратимами во времена АТО. Фото: преслужба

Права женщин — это права людей, потому что ты не можешь построить сказочный остров в море грязи. Понимаете, это будет все равно остров в море грязи.

Поэтому в армии нужно менять подходы к системе, смотреть, оптимизировать. И, конечно, одна из важных частей — это прозрачные, понятные требования к должностям. И тогда ты не будешь доказывать, что ты достоин или нет, потому что ты женщина, а если есть четкие требования, то ты гендер можешь брать за душу.

Если рассмотреть ваши слова кейсово. Какие требования к женщинам сейчас?

Женщина может столкнуться с сексизмом на каждом шагу. Когда она идет в рекрутинговый центр, а ей какой-то сексист, которого она встретила, предлагает только должность поварихи.

Женщинам предварительно надо готовиться, тренироваться, чтобы их точно взяли на должность. В то же время к мужчине таких требований нет. Если будут выбирать, кому дать повышение, то 99,9%, что его получит мужчина.

Когда партнеры предоставляли возможность обучения за рубежом для военных, то женщинам было очень трудно туда пробиться. Один из положительных примеров — 47-я бригада. Теперь у нас немало крутых операторов Bradley.

Сейчас наступает период, когда у украинок появилось больше возможностей. Ведь мужчины скорее будут бежать, чем мотивированная женщина, которая все взвесила и стала на защиту страны.

Екатерина Приймак убеждена, что женщина должна занимать боевую должность в армии. Фото: преслужба

Сейчас мы наблюдаем, как украинское общество адаптируется к нашим ветеранам. По прогнозам, к завершению войны этот статус будут иметь 30% населения. Какие сейчас вызовы переживают наши защитницы, которые вернулись в тыл?

Самая большая проблема — это та яма, в которой сейчас наше общество. Когда большая часть людей, граждан Украины — просто крепостные. А другие не делают ничего, чтобы изменить сроки службы, ротации. Женщины и мужчины, которые служат — истощены, их здоровье истощено, их психика истощена постоянным пребыванием.

Еще один вопрос - общий уровень воспитания, культуры, памяти. Я вспоминаю, как мой побратим рассказывал насколько его это раздражало. Они ехали прощальной процессией и хоронили своего побратима, а какое-то чмо его подрезает на дороге с этой колонной. Люди потеряли много лет своей жизни, здоровья, не видели как растет их ребенок. А теперь возвращаются и сталкиваются с худшими проявлениями нашего общества.

Как мы можем преодолеть эту пропасть?

Быть все страной, которая воюет. Не обязательно быть в армии — можно быть для армии. Что мы можем делать? Мы можем делать наши города доступными и это будет для всех победа. Конечно, нужно поддерживать армию, нужно идти и служить, готовиться к службе, ведь тогда возникает вопрос в том, выживет ли наша страна. И нам нужно прекратить делать противопоставление "мы и они". Это все — мы. Мы — украинцы.

Напомним, офицер Третьего армейского корпуса Анастасия Римар объяснила, что мотивирует женщин служить в армии. Она убеждена, что к защите страны должны быть готовы все. Ведь единственный путь нашего выживания — это иметь сильную армию и гражданских, которые способны себя защитить в случае необходимости.

Также главнокомандующий Александр Сырский объяснил, как стремится реформировать войско. Уже сформировали 16 корпусов, а теперь занимаются перемещением бригад, которые имели особую специфику.