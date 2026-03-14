Что мотивирует женщин приобщаться к армии - интервью с Анастасией Римар

Анастасия Рымар, офицер Третьего армейского корпуса, основательница Центра Нацсопротивления. Фото: скриншот / Новини.LIVE

За четыре года большой войны украинская армия трансформировалась. Сейчас в рядах ВСУ служат — более 75 тысяч женщин. Удалось ли преодолеть гендерную дискриминацию, что мотивирует украинок брать в руки оружие и почему система обязательной боевой подготовки для студентов не работает — читайте в материале.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с офицером Третьего армейского копуса и основательницей Центра Нацсопротивления Анастасией Рымар.

За время большой войны количество офицеров в составе украинской армии выросло в 5 раз — с 4% до 21%. Об этом заявляла в начале 2026 года советник по гендерным вопросам Генштаба Оксана Григорьева. Мы знаем, что вы присоединились к армии добровольно в первый день полномасштабного вторжения. Что вас смотивировало?



Я лично для себя не видела какого-то другого выбора. Мы готовились к тому, что будет полномасштабная война. В рамках общественной организации и политической партии мы проводили обучение по всей стране — кампания "Не паникуй, готовься".

Соответственно, было бы странно, если бы я не присоединилась к армии. Поэтому 24 февраля 2022 года у меня не было такого вопроса: "Куда мне надо идти, что мне надо делать?" Я знала, где мы собираемся. Это было заранее запланировано. Прибыла туда и сразу начала работать по направлению медиа.

Первые дни были новые для всей страны. Трудно было что-то спрогнозировать заранее. У меня было очень много работы. Вообще в своей жизни я не планировала приобщаться к армии. Это был вынужденный, но вполне логичный шаг.

Анастасия Рымар вступила в ряды армии в 2022 году. Фото: instagram / anasteisha__rr

Какие главные задачи встали перед вами в первые дни войны?

Я была руководителем пресс-службы, и, соответственно, вызовов было очень много. Телефон вообще не выключался, никогда не затихал. Поступало очень много запросов от наших и зарубежных журналистов. Мы работали с "Азов", который был в Мариуполе... Параллельно мы формировали подразделение в Киеве, помогали с коммуникацией в Харькове и Сумах. Постоянная работа с прессой.

На начало 2026 года в составе ВСУ работают более 75 тысяч женщин. В частности, 5 500 — выполняют задачи на передовой. Это медики, водители, операторы дронов и другие профессии. Впрочем, за эти годы большой войны неоднократно в медиа поднимались истории, где бригады не могли предложить должность из-за гендера. Также наши военнослужащие юридически были оформлены, как поварихи, хотя участвовали в боевых действиях. Как по вашему мнению, изменилась ситуация за это время?

Вопросы полового равенства в армии связаны с общими проблемами в армии. Если говорить об оформлении на должности "поварих", то это вопрос урегулирования нормативного. У нас, к сожалению, в армии до сих пор очень много вопросов бюрократического характера. Это все очень сложные процедуры. Для того, чтобы что-то изменить, надо пройти девять кругов ада бюрократических процедур. Восстановление, часто это не проявление сопротивления людей или дискриминации, а просто выполнение тех нормативных документов, которые есть, и не отклонение от них. Армия — это очень четкая структура, и, соответственно, люди боятся отклоняться от того, что у них прописано в документах.

Также, если рассмотреть вопрос военной формы для женщин, то это же надо было тоже в нормативке прописать, правильно? Если говорить о сексуальных домогательствах или неадекватном отношении к женщинам, то надо рассматривать каждый случай отдельно.

Второй момент — когда командир, например, неадекватно относится к женщине в подразделении, скорее всего не соответствует своей должности по личностным или профессиональным качествам. То есть это целостная проблема в армии и она общая. Он кричит или как-то неадекватно себя ведет и к мужчинам. Просто, когда ситуация касается женщины, инцидент становится более медийным. Также у нас есть определенные грантовые истории и там особое внимание к этим вопросам.

Когда я выбираю для себя пойти в традиционно мужскую сферу, быть лидером, я понимаю риски. Я готова к тому, что у меня будут проблемы, что мне нужно будет доказывать, что я могу, умею. Однако, это нормальная история. Мы живем в таких условиях, когда должны доказывать, что мы достойны своего места в этой жизни.

Возвратно, я думаю, что когда женщины идут в армию, они должны быть готовы к физическим нагрузкам, бытовым вопросам, морально-психологическому состоянию. Ведь, если не готова, лучше не идти. Нужно для себя понять, моя мотивация пойти в армию выше, чем такие моменты, когда мне кто-то скажет, а я буду обижаться. Я на это вообще не обращаю внимания.

Как мы можем оценить изменения для военнослужащих за время большой войны? Сколько нам нужно еще лет и реформ, чтобы не иметь проблем с военной формой и бронежилетами, которые учитывают особенности анатомии?

Еще достаточно много лет нам надо идти к высоким стандартам. Сейчас все гораздо быстрее происходит из-за того, что война продолжается. Процессы запускаются и решаются, но проблем до сих пор много.

Вопрос формы и бронежилетов — вопрос обеспечения материального, чтобы стране хватало денег на это. Вещи выдают Вооруженные силы, но мужчины так же, как и женщины, покупают себе кое-что самостоятельно. Одежду, которая для них более удобна и нравится. Это не является большой проблемой для нас.

Что касается того, будут ли у нас женщины на уровне, то, по моему мнению, первая военная подготовка должна быть обязательной для всех. Часто сами женщины не очень этого хотят. Например, сейчас есть ситуация с БОВП для студентов в университете. Я не вижу много девушек, которые добровольно хотели бы пройти курсы.

А есть ли фидбек от студенток, почему их не интересует программа? Ведь мы имеем статистику, что за 2025 год курсанток в университетах стало на 3,5% больше. Среди гражданских профессий, я так понимаю, интерес не такой большой?

Конечно, у нас гораздо больше женщин идет в армию, чем раньше. Они добровольно приобщаются к войску на совершенно разные специализации. Однако, БЗВП для студентов — не работает. Молодежь, которая идет в университеты, не связанные со службой, имеет более низкий уровень мотивации. БЗВП предусматривает получение военно-учетной специальности. Мужчины начали придумывать себе болезни, которых у них нет, чтобы не проходить подготовку. Им предлагали добровольно присоединиться, но сильного желания мы не увидели.

Почему этот курс БЗВП не работает?

Не работает, потому что это было нелогичное и глупое решение с самого начала. Вводить его обязательно для студентов, потому что это ВОС и прохождение может быть только в учебных центрах ВСУ. А они у нас перегружены мобилизованными и рекрутами. Студентов там просто физически нет возможности обучать. Надо было подумать перед тем, как принимать законодательное решение. Его просто априори нереально реализовать.

Сейчас есть инициатива, уже на второе чтение должен выйти законопроект, который меняет эту систему. Студенты будут проходить не БЗВП, а будут иметь учебную дисциплину, как основу нацсопротивления. Она будет обязательной для всех. В программе — основы военной подготовки (теория и много практики).

В ваш Центр Нацсопротивления сейчас приходят немало украинок, чтобы пройти курс военной подготовки. Что их мотивирует? Стремление вступить в ряды армии или личные цели?

Много разных историй. У нас есть часть людей, которая стабильно приходит для того, чтобы приготовиться и добровольно присоединиться к армии. Среди них немало женщин. Они уже настроены подписать контракт. Также есть те, кто стремятся испытать себя. Им интересно, смогут ли они это стянуть, научиться управлять дроном или оказывать медицинскую помощь.

Когда ты видишь это все в новостях или там читаешь, это одна история. На самом деле все кажется намного сложнее, чем когда вы изучаете. Соответственно, большинство находят ответ, что они способны все это делать. Также получают необходимые навыки, к примеру, как турникет накладывать.

В одном из своих интервью вы говорили о том, что все украинцы должны были бы пройти хотя бы курсы Нацспрота. Почему вы так думаете?

Это вопрос выживания сегодня. Мы находимся в таких условиях. Каждый гражданский не находится в безопасности. Научиться спасти себя или кого-то рядом — это точно нужно уметь. Основы минной безопасности. Люди ходят в лес и они могут попасть на мину, потому что у нас были оккупированные территории. Они могут просто взять в руку и на этом все. Нужно уметь держать оружие.

Вообще, милитарная культура сегодня — это наше будущее. Это то, что нужно на массовом уровне объяснять и вводить как ценность в государстве. У нас такой "сосед" и нет ближайших перспектив, что они куда-то исчезнут, а мы будем жить спокойно. Это мифическая история. Мы должны готовиться, чтобы просто выжить в этих условиях.

Какие вакансии сейчас может предложить Третий армейский корпус?

Женщины могут пойти на любую профессию, любую специализацию, которая есть в Третьем армейском корпусе. От небоевых до боевых —штурмовичка, оператор дронов и другие. Абсолютно каждая женщина, которая чувствует в себе силы, пройдет подготовку, покажет уровень, усвоит знания и навыки, может занять ту должность, которую выберет. У нас с этим вообще нет никаких проблем. У нас очень много женщин на боевых должностях. Никто их не забивает, никто их не оформляет, как поварих. У нас реально в корпусе таких проблем нет. Я надеюсь, что в большинстве подразделений также такая будет история.

