Как киевляне празднуют Масленицу на ВДНХ — фоторепортаж

Как празднуют Масленицу в Киеве — фоторепортаж
На ВДНХ в субботу, 21 февраля, собрались сотни киян, чтобы провести зиму и призвать весну прийти. Так празднуют Масленицу.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Празднование Масленицы в Киеве
На ВДНХ Масленицу празднуют ярко и с традициями. Киевлянам и гостям города предлагают несколько ярких локаций, где можно сделать фото, посмотреть на живые выступления и развлечься. К празднику присоединились сотни киевлян.
Что стоит знать о Масленице
Директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник призвала украинцев отказаться от празднования Масленицы. По ее словам, такие традиции навязаны Россией.
Хотя и Масленица — один из самых веселых праздников, есть несколько запретов, о которых не надо забывать. В противном случае можно навлечь на себя несчастье.
В то же время существует несколько блюд, которые эксперты советуют приготовить на Масленицу. Это поможет привлечь счастье и удачу.
