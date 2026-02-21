Видео
Главная Новости дня Как празднуют Масленицу в Киеве — фоторепортаж

Как празднуют Масленицу в Киеве — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 23:34
Как киевляне празднуют Масленицу на ВДНХ — фоторепортаж
Празднование Масленицы в столице. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На ВДНХ в субботу, 21 февраля, собрались сотни киян, чтобы провести зиму и призвать весну прийти. Так празднуют Масленицу.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Празднование Масленицы в Киеве

На ВДНХ Масленицу празднуют ярко и с традициями. Киевлянам и гостям города предлагают несколько ярких локаций, где можно сделать фото, посмотреть на живые выступления и развлечься. К празднику присоединились сотни киевлян.

Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Празднование Масленицы на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Локация из соломы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Киевляне празднуют Масленицу. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Девушки фотографируются. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Выступление на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Киевляне на праздновании Масленицы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Соломенная кукла. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Что стоит знать о Масленице

Директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник призвала украинцев отказаться от празднования Масленицы. По ее словам, такие традиции навязаны Россией.

Хотя и Масленица — один из самых веселых праздников, есть несколько запретов, о которых не надо забывать. В противном случае можно навлечь на себя несчастье.

В то же время существует несколько блюд, которые эксперты советуют приготовить на Масленицу. Это поможет привлечь счастье и удачу.

Киев Масленица фоторепортаж празднование Масленая неделя
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
