Как киевляне празднуют Масленицу на ВДНХ — фоторепортаж

Празднование Масленицы в столице. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На ВДНХ в субботу, 21 февраля, собрались сотни киян, чтобы провести зиму и призвать весну прийти. Так празднуют Масленицу.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Празднование Масленицы в Киеве

На ВДНХ Масленицу празднуют ярко и с традициями. Киевлянам и гостям города предлагают несколько ярких локаций, где можно сделать фото, посмотреть на живые выступления и развлечься. К празднику присоединились сотни киевлян.

Празднование Масленицы на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Локация из соломы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Киевляне празднуют Масленицу. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Девушки фотографируются. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Выступление на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Киевляне на праздновании Масленицы. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Соломенная кукла. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Что стоит знать о Масленице

Директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник призвала украинцев отказаться от празднования Масленицы. По ее словам, такие традиции навязаны Россией.

Хотя и Масленица — один из самых веселых праздников, есть несколько запретов, о которых не надо забывать. В противном случае можно навлечь на себя несчастье.

В то же время существует несколько блюд, которые эксперты советуют приготовить на Масленицу. Это поможет привлечь счастье и удачу.

