Київ святкує Масницю — фоторепортаж з ВДНГ

Святкування Масниці у столиці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Кияни святкують Масницю. У суботу, 21 лютого, на ВДНГ зібралися сотні містян, аби провести зиму та закликати весну прийти.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Святкування Масниці у Києві

На ВДНГ Масницю святкують яскраво та з традиціями. Киянам та гостям міста пропонують кілька яскравих локацій, де можна зробити фото, подивитися на живі виступи і розважитися. До свята долучилися сотні киян.

Святкування Масниці на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Локація із соломи. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Кияни святкують Масницю. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Дівчата фотографуються. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Виступ на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Кияни на святкуванні Масниці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Солом'яна лялька. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Що варто знати про Масницю

Директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник закликала українців відмовитися від святкування Масниці. За її словами, такі традиції нав'язані Росією.

Хоча й Масниця — одне з найвеселіших свят, є кілька заборон, про які не треба забувати. В іншому випадку можна накликати на себе нещастя.

Водночас існує кілька страв, які експерти радять приготувати на Масляну. Це допоможе привернути щастя та удачу.