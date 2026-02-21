Київ святкує Масницю — фоторепортаж з ВДНГ

Як святкують Масницю у столиці — фоторепортаж з Києва
Кияни святкують Масницю. У суботу, 21 лютого, на ВДНГ зібралися сотні містян, аби провести зиму та закликати весну прийти.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Святкування Масниці у Києві
На ВДНГ Масницю святкують яскраво та з традиціями. Киянам та гостям міста пропонують кілька яскравих локацій, де можна зробити фото, подивитися на живі виступи і розважитися. До свята долучилися сотні киян.
Що варто знати про Масницю
Директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник закликала українців відмовитися від святкування Масниці. За її словами, такі традиції нав'язані Росією.
Хоча й Масниця — одне з найвеселіших свят, є кілька заборон, про які не треба забувати. В іншому випадку можна накликати на себе нещастя.
Водночас існує кілька страв, які експерти радять приготувати на Масляну. Це допоможе привернути щастя та удачу.
