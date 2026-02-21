Відео
Як святкують Масницю у столиці — фоторепортаж з Києва

Як святкують Масницю у столиці — фоторепортаж з Києва

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 23:34
Київ святкує Масницю — фоторепортаж з ВДНГ
Святкування Масниці у столиці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Кияни святкують Масницю. У суботу, 21 лютого, на ВДНГ зібралися сотні містян, аби провести зиму та закликати весну прийти.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Святкування Масниці у Києві

На ВДНГ Масницю святкують яскраво та з традиціями. Киянам та гостям міста пропонують кілька яскравих локацій, де можна зробити фото, подивитися на живі виступи і розважитися. До свята долучилися сотні киян.

Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Святкування Масниці на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Локація із соломи. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Кияни святкують Масницю. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Дівчата фотографуються. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Виступ на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Кияни на святкуванні Масниці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Як кияни святкують Масницю на ВДНГ 21 лютого
Солом'яна лялька. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Що варто знати про Масницю

Директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник закликала українців відмовитися від святкування Масниці. За її словами, такі традиції нав'язані Росією.

Хоча й Масниця — одне з найвеселіших свят, є кілька заборон, про які не треба забувати. В іншому випадку можна накликати на себе нещастя.

Водночас існує кілька страв, які експерти радять приготувати на Масляну. Це допоможе привернути щастя та удачу.

Київ Масниця фоторепортаж святкування Масний тиждень
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
