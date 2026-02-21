Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерти закликають відмовлятися від Масляної — яка причина

Експерти закликають відмовлятися від Масляної — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 08:21
Українців закликають не святкувати Масляну — що відомо
Святкування Масляної. Ілюстративне фото: УНІАН

Українців закликають відмовитися від святкування Масляної. Адже справжнє українське свято зустрічі весни — це Колодій.

Про це розповіла директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник в ефірі проєкту Новини.LIVE "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Українців закликають не святкувати Масляну — яка причина

Експертка наголошує, що українцям варто вже забути про млинці та спалення опудала. За її словами, це чужі, нав’язані московські традиції.

Натомість справжнє українське свято зустрічі весни — це Колодій, і його символи мають глибокий підтекст. Вже 21-22 лютого усі охочі зможуть поринути в автентичне святкування і відзначити Колодій у "Мамаєвій Слободі".

"Ми відходимо взагалі потихеньку від млинців, тому що в нас є своя українська традиція святкувати це свято. Свято це називається Колодій. Воно дуже глибоко сягає ще, мабуть, трипільської культури, тому що це свято продовження роду, продовження українського роду і нашого з вами народу", — пояснила експертка.

Водночас директорка музею зазначила, що головною стравою цього тижня є вареник, а не млинець, який історично використовувався в поховальних обрядах московитів. Натомість українські традиції прославляють продовження роду та родючість.

"Колодка — це символ чоловічого начала. Це, якщо так відверто, фалічний символ. А наша традиційна страва — вареники.  Жінка, яка хотіла завагітніти, сідала ліпити вареники. Ще у 2009 році наш музей почав відроджувати цю традицію — святкувати з варениками, святкувати з колодкою, називати це свято Колодієм", — розповіла Каріна Олійник.

А також зазначила, що цей тиждень також називають "Бабським": жінки мають повну владу над чоловіками. А неодруженим парубкам та дівчатам чіпляють "колодку" як покарання за те, що не створили сім'ю, змушуючи відкуповуватися танцями чи частуванням.

Масляна 2026 — що потрібно знати

Нещодавно ми розповідали, що не можна робити в період Масниці 2026, щоб не відлякати удачу. Відтак, не варто сваритися, бажати зла, відмовляти в допомозі, спати вдень, відмовлятися від вареників тощо.

Також ми пояснювали, які страви необхідно готувати на Масницю 2026, щоб притягнути достаток і щастя на увесь рік. Серед цих страв — вареники, сирники та інші здебільшого молочні й борошняні страви.

Зокрема, ми інформували, де святкувати Масляну у Києві з 16 по 22 лютого 2026 року. Як відомо, у Києві з нагоди такого свята відкриють низку цікавих локацій, де можна буде посмакувати українськими стравами.

українці традиції млинці Масниця святкування Масний тиждень
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації