Українців закликають не святкувати Масляну — що відомо

Святкування Масляної. Ілюстративне фото: УНІАН

Українців закликають відмовитися від святкування Масляної. Адже справжнє українське свято зустрічі весни — це Колодій.

Про це розповіла директорка музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник в ефірі проєкту Новини.LIVE "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Українців закликають не святкувати Масляну — яка причина

Експертка наголошує, що українцям варто вже забути про млинці та спалення опудала. За її словами, це чужі, нав’язані московські традиції.

Натомість справжнє українське свято зустрічі весни — це Колодій, і його символи мають глибокий підтекст. Вже 21-22 лютого усі охочі зможуть поринути в автентичне святкування і відзначити Колодій у "Мамаєвій Слободі".

"Ми відходимо взагалі потихеньку від млинців, тому що в нас є своя українська традиція святкувати це свято. Свято це називається Колодій. Воно дуже глибоко сягає ще, мабуть, трипільської культури, тому що це свято продовження роду, продовження українського роду і нашого з вами народу", — пояснила експертка.

Водночас директорка музею зазначила, що головною стравою цього тижня є вареник, а не млинець, який історично використовувався в поховальних обрядах московитів. Натомість українські традиції прославляють продовження роду та родючість.

"Колодка — це символ чоловічого начала. Це, якщо так відверто, фалічний символ. А наша традиційна страва — вареники. Жінка, яка хотіла завагітніти, сідала ліпити вареники. Ще у 2009 році наш музей почав відроджувати цю традицію — святкувати з варениками, святкувати з колодкою, називати це свято Колодієм", — розповіла Каріна Олійник.

А також зазначила, що цей тиждень також називають "Бабським": жінки мають повну владу над чоловіками. А неодруженим парубкам та дівчатам чіпляють "колодку" як покарання за те, що не створили сім'ю, змушуючи відкуповуватися танцями чи частуванням.

Масляна 2026 — що потрібно знати

Нещодавно ми розповідали, що не можна робити в період Масниці 2026, щоб не відлякати удачу. Відтак, не варто сваритися, бажати зла, відмовляти в допомозі, спати вдень, відмовлятися від вареників тощо.

Також ми пояснювали, які страви необхідно готувати на Масницю 2026, щоб притягнути достаток і щастя на увесь рік. Серед цих страв — вареники, сирники та інші здебільшого молочні й борошняні страви.

Зокрема, ми інформували, де святкувати Масляну у Києві з 16 по 22 лютого 2026 року. Як відомо, у Києві з нагоди такого свята відкриють низку цікавих локацій, де можна буде посмакувати українськими стравами.