Масленица — почему украинцев призывают отказаться от празднований

Празднование Масленицы. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинцев призывают пересмотреть традицию празднования Масленицы и обратиться к аутентичному весеннему празднику — Колодию. Именно его специалисты называют настоящей украинской традицией встречи весны.

Об этом рассказала директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник в эфире проекта Новини.LIVE "Київський час".

Эксперт отмечает, что украинцам стоит уже забыть о блинах и сожжении чучела. По ее словам, это чужие, навязанные московские традиции.

Зато настоящий украинский праздник встречи весны — это Колодий, и его символы имеют глубокий подтекст. Уже 21-22 февраля все желающие смогут окунуться в аутентичное празднование и отметить Колодий в "Мамаевой Слободе".

"Мы отходим вообще потихоньку от блинов, потому что у нас есть своя украинская традиция праздновать этот праздник. Праздник этот называется Колодий. Он очень глубоко уходит еще, пожалуй, трипольской культуры, потому что это праздник продолжения рода, продолжения украинского рода и нашего с вами народа", — объяснила эксперт.

В то же время директор музея отметила, что главным блюдом этой недели является вареник, а не блин, который исторически использовался в погребальных обрядах московитов. Зато украинские традиции прославляют продолжение рода и плодородие.

"Колодка — это символ мужского начала. Это, если так откровенно, фаллический символ. А наше традиционное блюдо — вареники. Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники. Еще в 2009 году наш музей начал возрождать эту традицию — праздновать с варениками, праздновать с колодкой, называть этот праздник Колодием", — рассказала Карина Олейник.

А также отметила, что эту неделю также называют "Бабской": женщины имеют полную власть над мужчинами. А холостым парням и девушкам цепляют "колодку" как наказание за то, что не создали семью, заставляя откупаться танцами или угощением.

Масленица 2026 — что нужно знать

Недавно мы рассказывали, что нельзя делать в период Масленицы 2026, чтобы не отпугнуть удачу. Следовательно, не стоит ссориться, желать зла, отказывать в помощи, спать днем, отказываться от вареников и тому подобное.

Также мы объясняли, какие блюда необходимо готовить на Масленицу 2026, чтобы притянуть достаток и счастье на весь год. Среди этих блюд — вареники, сырники и другие в основном молочные и мучные блюда.

В частности, мы информировали, где праздновать Масленицу в Киеве с 16 по 22 февраля 2026 года. Как известно, в Киеве по случаю такого праздника откроют ряд интересных локаций, где можно будет насладиться украинскими блюдами.