Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Московские традиции — эксперты против празднования Масленицы

Московские традиции — эксперты против празднования Масленицы

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 08:21
Масленица — почему украинцев призывают отказаться от празднований
Празднование Масленицы. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинцев призывают пересмотреть традицию празднования Масленицы и обратиться к аутентичному весеннему празднику — Колодию. Именно его специалисты называют настоящей украинской традицией встречи весны.

Об этом рассказала директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник в эфире проекта Новини.LIVE "Київський час".

Реклама
Читайте также:

Украинцев призывают не праздновать Масленицу — какая причина

Эксперт отмечает, что украинцам стоит уже забыть о блинах и сожжении чучела. По ее словам, это чужие, навязанные московские традиции.

Зато настоящий украинский праздник встречи весны — это Колодий, и его символы имеют глубокий подтекст. Уже 21-22 февраля все желающие смогут окунуться в аутентичное празднование и отметить Колодий в "Мамаевой Слободе".

"Мы отходим вообще потихоньку от блинов, потому что у нас есть своя украинская традиция праздновать этот праздник. Праздник этот называется Колодий. Он очень глубоко уходит еще, пожалуй, трипольской культуры, потому что это праздник продолжения рода, продолжения украинского рода и нашего с вами народа", — объяснила эксперт.

В то же время директор музея отметила, что главным блюдом этой недели является вареник, а не блин, который исторически использовался в погребальных обрядах московитов. Зато украинские традиции прославляют продолжение рода и плодородие.

"Колодка — это символ мужского начала. Это, если так откровенно, фаллический символ. А наше традиционное блюдо — вареники. Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники. Еще в 2009 году наш музей начал возрождать эту традицию — праздновать с варениками, праздновать с колодкой, называть этот праздник Колодием", — рассказала Карина Олейник.

А также отметила, что эту неделю также называют "Бабской": женщины имеют полную власть над мужчинами. А холостым парням и девушкам цепляют "колодку" как наказание за то, что не создали семью, заставляя откупаться танцами или угощением.

Масленица 2026 — что нужно знать

Недавно мы рассказывали, что нельзя делать в период Масленицы 2026, чтобы не отпугнуть удачу. Следовательно, не стоит ссориться, желать зла, отказывать в помощи, спать днем, отказываться от вареников и тому подобное.

Также мы объясняли, какие блюда необходимо готовить на Масленицу 2026, чтобы притянуть достаток и счастье на весь год. Среди этих блюд — вареники, сырники и другие в основном молочные и мучные блюда.

В частности, мы информировали, где праздновать Масленицу в Киеве с 16 по 22 февраля 2026 года. Как известно, в Киеве по случаю такого праздника откроют ряд интересных локаций, где можно будет насладиться украинскими блюдами.

украинцы традиции блины Масленица празднование Масленая неделя
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации