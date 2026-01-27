Графики отключений света на 28 января от Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Учитывая сложную ситуацию в энергетике из-за атак РФ граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Графики отключений света на 28 января

Завтра, 28 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

Напомним, что сегодня в КГГА сообщили, что в Киеве в некоторых домах ограничили подачу горячей воды.

Ранее Владимир Зеленский назвал регионы Украины, где самая сложная ситуация со светом и теплом.