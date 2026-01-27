Графіки відключень світла на 28 січня від Укренерго

Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. З огляду на складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 28 січня

Завтра, 28 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.

Нагадаємо, що сьогодні у КМДА повідомили, що у Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води.

Раніше Володимир Зеленський назвав регіони України, де найскладніша ситуація зі світлом та теплом.