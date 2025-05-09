Кая Каллас раскритиковала Фицо за визит в Москву

Кая Каллас. Фото: Новини.LIVE

Представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас выразила возмущение по поводу визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Она отметила, что не может понять, как Фицо может быть рядом с теми, кто начал войну.

Об этом она заявила во время общения с журналистами.

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Каллас подчеркнула, что все, кто поддерживает свободу, должны сегодня быть в Украине.

"Он стоит на неправильной стороне истории", — заявила Каллас, комментируя визит Фицо на парад в Москву, который вызвал критику в Европе.

По ее словам, поддержка российской агрессии противоречит ценностям ЕС и международным стандартам свободы и прав человека.

Кроме того, представительнице ЕС вручили особый подарок во львовский мэрии — вышиванку.

Напомним, 24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Тогда Каллас подчеркнула, что Россия не стремится к миру, а издевается над ним.

Также месяц назад она сообщила, что ЕС обеспечивает более 50% потребностей ВСУ в боеприпасах.