Кая Каллас раскритиковала Фицо за визит в Москву
Представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас выразила возмущение по поводу визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Она отметила, что не может понять, как Фицо может быть рядом с теми, кто начал войну.
Об этом она заявила во время общения с журналистами.
Что Кая Каллас сказала о визите Фицо в Москву
Каллас подчеркнула, что все, кто поддерживает свободу, должны сегодня быть в Украине.
"Он стоит на неправильной стороне истории", — заявила Каллас, комментируя визит Фицо на парад в Москву, который вызвал критику в Европе.
По ее словам, поддержка российской агрессии противоречит ценностям ЕС и международным стандартам свободы и прав человека.
Кроме того, представительнице ЕС вручили особый подарок во львовский мэрии — вышиванку.
Напомним, 24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Тогда Каллас подчеркнула, что Россия не стремится к миру, а издевается над ним.
Также месяц назад она сообщила, что ЕС обеспечивает более 50% потребностей ВСУ в боеприпасах.
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