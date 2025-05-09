Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кая Каллас розкритикувала Фіцо за візит до Москви arrow

Кая Каллас розкритикувала Фіцо за візит до Москви

9 травня 2025 16:44
Анастасія Писаненко - редактор
Кая Каллас розкритикувала Фіцо за візит до Москви
Кая Каллас. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

Представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас висловила обурення з приводу візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви. Вона зазначила, що не може зрозуміти, як Фіцо може бути поруч з тими, хто почав війну.

Про це вона заявила під час спілкування із журналістами.

Реклама
Читайте також:

Що Кая Каллас сказала про візит Фіцо до Москви

Каллас підкреслила, що всі, хто підтримує свободу, повинні сьогодні бути в Україні.

"Він стоїть на неправильній стороні історії", – заявила Каллас, коментуючи візит Фіцо на парад до Москви, який викликав критику в Європі. 

За її словами, підтримка російської агресії суперечить цінностям ЄС та міжнародним стандартам свободи і прав людини.

Крім того, представниці ЄС вручили особливий подарунок у львівській мерії — вишиванку.

Нагадаємо, 24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Тоді Каллас наголосила, що Росія не прагне миру, а знущається з нього.

Також місяць тому вона поінформувала, що ЄС забезпечує понад 50% потреб ЗСУ в боєприпасах.

володимир путін ЄС Кая Каллас Росія Роберт Фіцо
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама