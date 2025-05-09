Кая Каллас розкритикувала Фіцо за візит до Москви

Кая Каллас. Фото: Новини.LIVE

Представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас висловила обурення з приводу візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви. Вона зазначила, що не може зрозуміти, як Фіцо може бути поруч з тими, хто почав війну.

Про це вона заявила під час спілкування із журналістами.

Реклама

Читайте також:

Що Кая Каллас сказала про візит Фіцо до Москви

Каллас підкреслила, що всі, хто підтримує свободу, повинні сьогодні бути в Україні.

"Він стоїть на неправильній стороні історії", – заявила Каллас, коментуючи візит Фіцо на парад до Москви, який викликав критику в Європі.

За її словами, підтримка російської агресії суперечить цінностям ЄС та міжнародним стандартам свободи і прав людини.

Крім того, представниці ЄС вручили особливий подарунок у львівській мерії — вишиванку.

Нагадаємо, 24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Тоді Каллас наголосила, що Росія не прагне миру, а знущається з нього.

Також місяць тому вона поінформувала, що ЄС забезпечує понад 50% потреб ЗСУ в боєприпасах.