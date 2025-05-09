Кая Каллас розкритикувала Фіцо за візит до Москви
Представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас висловила обурення з приводу візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви. Вона зазначила, що не може зрозуміти, як Фіцо може бути поруч з тими, хто почав війну.
Про це вона заявила під час спілкування із журналістами.
Що Кая Каллас сказала про візит Фіцо до Москви
Каллас підкреслила, що всі, хто підтримує свободу, повинні сьогодні бути в Україні.
"Він стоїть на неправильній стороні історії", – заявила Каллас, коментуючи візит Фіцо на парад до Москви, який викликав критику в Європі.
За її словами, підтримка російської агресії суперечить цінностям ЄС та міжнародним стандартам свободи і прав людини.
Крім того, представниці ЄС вручили особливий подарунок у львівській мерії — вишиванку.
Нагадаємо, 24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Тоді Каллас наголосила, що Росія не прагне миру, а знущається з нього.
Також місяць тому вона поінформувала, що ЄС забезпечує понад 50% потреб ЗСУ в боєприпасах.
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