Кабинет Министров уволил начальников Киевской и Полтавской ОВА

Кабмин уволил начальников ОВА двух областей Украины — детали
В двух областях Украины — кадровые изменения. Кабинет Министров уволил Руслана Кравченко, который занимал должность главы Киевской ОВА, и Филиппа Пронина — начальника Полтавской ОВА.
Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в субботу, 28 декабря.
Кадровые изменения в двух ОВА
Как отметил Мельничук, Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двух начальников областных военных администраций:
- Кравченко Руслана Андреевича — занимал должность начальника Киевской областной военной администрации;
- Пронина Филиппа Евгеньевича — занимал должность начальника Полтавской областной военной администрации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
Министерство обороны сообщило о конкурсе для работы на руководящих должностях на госпредприятиях, входящих в сферу его управления. В частности, речь идет о вакансиях на автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, военторгсервисе.
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