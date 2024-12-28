Кабинет Министров уволил начальников Киевской и Полтавской ОВА

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото иллюстративное: Facebook/Кабмин

В двух областях Украины — кадровые изменения. Кабинет Министров уволил Руслана Кравченко, который занимал должность главы Киевской ОВА, и Филиппа Пронина — начальника Полтавской ОВА.

Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Как отметил Мельничук, Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двух начальников областных военных администраций:

Кравченко Руслана Андреевича — занимал должность начальника Киевской областной военной администрации;

Пронина Филиппа Евгеньевича — занимал должность начальника Полтавской областной военной администрации.

Увольнение начальников Киевской и Полтавской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

Министерство обороны сообщило о конкурсе для работы на руководящих должностях на госпредприятиях, входящих в сферу его управления. В частности, речь идет о вакансиях на автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, военторгсервисе.