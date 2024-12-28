Кабінет Міністрів звільнив начальників Київської та Полтавської ОВА

Кабмін звільнив начальників ОВА двох областей України — деталі
У двох областях України — кадрові зміни. Кабінет Міністрів звільнив Руслана Кравченка, який обіймав посаду очільника Київської ОВА та Філіпа Проніна — начальника Полтавської ОВА.
Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у суботу, 28 грудня.
Кадрові зміни у двох ОВА
Як зазначив Мельничук, Кабінет Міністрів України погодив звільнення двох начальників обласних військових адміністрацій:
- Кравченка Руслана Андрійовича — обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації;
- Проніна Філіпа Євгеновича — обіймав посаду начальника Полтавської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.
Міністерство оборони повідомило про конкурс для роботи на керівних посадах у держпідприємствах, що входять до сфери його управління. Зокрема, йдеться про вакансії на автомобільному ремонтному заводі, кількох військових лісгоспах, військторгсервісі.
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