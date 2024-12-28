Кабінет Міністрів звільнив начальників Київської та Полтавської ОВА

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото ілюстративне: Facebook/Кабмін

У двох областях України — кадрові зміни. Кабінет Міністрів звільнив Руслана Кравченка, який обіймав посаду очільника Київської ОВА та Філіпа Проніна — начальника Полтавської ОВА.

Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Як зазначив Мельничук, Кабінет Міністрів України погодив звільнення двох начальників обласних військових адміністрацій:

Кравченка Руслана Андрійовича — обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації;

Проніна Філіпа Євгеновича — обіймав посаду начальника Полтавської обласної військової адміністрації.

Повідомлення про звільнення начальників Київської та Полтавської ОВА. Фото: скриншот

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