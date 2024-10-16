Кабмин сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины

Украинские паспорта. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров сменил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь вместо десяти дней придется ждать семь.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Срок предоставления административной услуги срочного оформления (включая случаи потери или кражи) и обмена паспорта гражданина Украины органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины сокращен с десяти до семи рабочих дней, за исключением оформления документа впервые.

По словам Мельничука, перечень административных услуг также расширен. Речь идет о возможности одновременного оформления, а также обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, мужчины, которые находятся за границей, снова могут получать украинские паспорта, однако для этого им необходимо иметь при себе актуальные военно-учетные документы с QR-кодом.

Также с 7 октября в Украине повысилась стоимость сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях государственного предприятия "Документ". В частности, оформление паспортных документов будет теперь обходиться гражданам в 650 грн.