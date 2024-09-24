ЄС з 10 листопада змінює правила перетину кордону — що потрібно знати

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Європейський Союз змінює правила перетину кордону з 10 листопада. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

Про це повідомляє Уряд online.

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Запровадження нової IT-системи EES передбачатиме автоматичну фіксацію в'їзду та виїзду всіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

З 10 листопада почнуть діяти наступні нововведення:

система EES одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки;

штампів у паспорті більше не буде;

реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Крім того, під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Зазначається, що час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані.

У тому випадку, якщо людина відмовиться від біометрії, їй відмовлять у в'їзді. Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

"Нововведення має на меті спрощення перетину кордонів, посилення безпеки, запобігання використанню підроблених документів та протидію нелегальній міграції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Євросоюз впроваджує систему ETIAS. Українцям, які планують перетнути кордон, доведеться подати онлайн-заявку, вказати особисті дані, відповісти на запитання служби безпеки та сплатити збір.