ЕС с 10 ноября меняет правила пересечения границы — что нужно знать

Штампов в паспортах не будет — ЕС меняет правила пересечения границы
Европейский Союз изменяет правила пересечения границы с 10 ноября. Они будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.
Об этом сообщает Уряд online.
Как изменятся правила въезда в страны ЕС
Введение новой IT-системы EES будет предусматривать автоматическую фиксацию въезда и выезда всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.
С 10 ноября начнут действовать следующие нововведения:
- система EES однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года;
- штампов в паспорте больше не будет;
- регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.
Кроме того, во время первого въезда у вас примут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Отмечается, что время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд до сбора ваших данных.
В том случае, если человек откажется от биометрии, ему откажут во въезде. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.
"Нововведение направлена на упрощение пересечения границ, усиление безопасности, предотвращение использования поддельных документов и противодействие нелегальной миграции", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно мы писали, что Евросоюз внедряет систему ETIAS. Украинцам, которые планируют пересечь границу, придется подать онлайн-заявку, указать личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить сбор.
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