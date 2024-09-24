ЕС с 10 ноября меняет правила пересечения границы — что нужно знать

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Европейский Союз изменяет правила пересечения границы с 10 ноября. Они будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

Об этом сообщает Уряд online.

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Введение новой IT-системы EES будет предусматривать автоматическую фиксацию въезда и выезда всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

С 10 ноября начнут действовать следующие нововведения:

система EES однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года;

штампов в паспорте больше не будет;

регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.

Кроме того, во время первого въезда у вас примут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Отмечается, что время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд до сбора ваших данных.

В том случае, если человек откажется от биометрии, ему откажут во въезде. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

"Нововведение направлена на упрощение пересечения границ, усиление безопасности, предотвращение использования поддельных документов и противодействие нелегальной миграции", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что Евросоюз внедряет систему ETIAS. Украинцам, которые планируют пересечь границу, придется подать онлайн-заявку, указать личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить сбор.