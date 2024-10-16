Кабмін скоротив терміни термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України

Кабмін змінив термін оформлення та обміну паспортів
Кабінет Міністрів змінив терміни термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Відтепер замість десяти днів доведеться чекати сім.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Оформлення та обмін паспорта в Україні
Термін надання адміністративної послуги термінового оформлення (включно з випадками втрати або крадіжки) та обміну паспорта громадянина України органами та підрозділами Державної міграційної служби України скорочено з десяти до семи робочих днів, за винятком оформлення документа вперше.
За словами Мельничука, перелік адміністративних послуг також розширено. Йдеться про можливість одночасного оформлення, а також обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.
Нагадаємо, чоловіки, які перебувають за кордоном, знову можуть отримувати українські паспорти, проте для цього їм необхідно мати при собі актуальні військово-облікові документи з QR-кодом.
Також з 7 жовтня в Україні підвищилася вартість сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах державного підприємства "Документ". Зокрема, оформлення паспортних документів тепер обходитиметься громадянам у 650 грн.
Читайте Новини.LIVE!