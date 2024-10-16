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Кабмін змінив термін оформлення та обміну паспортів

16 жовтня 2024 10:00
Аркадій Пастула - Редактор
Кабмін скоротив терміни термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України
Українські паспорти. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Кабінет Міністрів змінив терміни термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Відтепер замість десяти днів доведеться чекати сім.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Термін надання адміністративної послуги термінового оформлення (включно з випадками втрати або крадіжки) та обміну паспорта громадянина України органами та підрозділами Державної міграційної служби України скорочено з десяти до семи робочих днів, за винятком оформлення документа вперше.

За словами Мельничука, перелік адміністративних послуг також розширено. Йдеться про можливість одночасного оформлення, а також обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

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Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловіки, які перебувають за кордоном, знову можуть отримувати українські паспорти, проте для цього їм необхідно мати при собі актуальні військово-облікові документи з QR-кодом.

Також з 7 жовтня в Україні підвищилася вартість сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах державного підприємства "Документ". Зокрема, оформлення паспортних документів тепер обходитиметься громадянам у 650 грн.

Кабінет міністрів українці Україна Тарас Мельничук паспорти документи

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