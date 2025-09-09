Видео
Главная Новости дня Кабмин запретил бывшим послам выезжать за границу

Кабмин запретил бывшим послам выезжать за границу

Дата публикации 9 сентября 2025 13:27
Бывшим послам запретили выезд за границу — решение Кабмина
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает бывшим послам выезжать за границу во время военного положения. Ранее лица с дипломатическим рангом имели определенные преимущества для выезда из Украины.

Об этом стало известно из соответствующего постановления №1089.

Читайте также:

Новые правила выезда за границу для послов

Постановление предусматривает, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение государственной границы не распространяется на лиц, которые имеют дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекратили дипломатическую службу.

То есть бывшие дипломаты теперь подпадают под общие ограничения на выезд за границу, которые действуют для большинства граждан Украины в условиях военного положения.

Отметим, что во время военного положения есть несколько категорий граждан, которые могут пересекать государственную границу. Среди них:

  • мужчины, старше 60 лет;
  • лица, имеющие инвалидность или постоянно непригодные к службе по состоянию здоровья;
  • родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот);
  • опекуны лиц с инвалидностью;
  • студенты иностранных учебных заведений;
  • мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Напомним, недавно итальянские СМИ сообщили, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сбежал из Украины в Польшу. Пресс-служба политика опровергает эти сообщения.

Также мы писали, что Кабмин расширил основания для бронирования. Это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, которые изготавливают дроны.

Кабинет министров граница посол военное положение выезд за границу
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
