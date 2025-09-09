Бывшим послам запретили выезд за границу — решение Кабмина

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает бывшим послам выезжать за границу во время военного положения. Ранее лица с дипломатическим рангом имели определенные преимущества для выезда из Украины.

Об этом стало известно из соответствующего постановления №1089.

Новые правила выезда за границу для послов

Постановление предусматривает, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение государственной границы не распространяется на лиц, которые имеют дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекратили дипломатическую службу.

То есть бывшие дипломаты теперь подпадают под общие ограничения на выезд за границу, которые действуют для большинства граждан Украины в условиях военного положения.

Отметим, что во время военного положения есть несколько категорий граждан, которые могут пересекать государственную границу. Среди них:

мужчины, старше 60 лет;

лица, имеющие инвалидность или постоянно непригодные к службе по состоянию здоровья;

родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот);

опекуны лиц с инвалидностью;

студенты иностранных учебных заведений;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

