Колишнім послам заборонили виїзд за кордон — рішення Кабміну

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє колишнім послам виїжджати за кордон під час воєнного стану. Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні переваги для виїзду з України.

Про це стало відомо з відповідної постанови №1089.

Реклама

Читайте також:

Нові правила виїзду за кордон для послів

Постанова передбачає, що в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.

Тобто колишні дипломати тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що під час воєнного стану є кілька категорій громадян, які можуть перетинати державний кордон. Серед них:

чоловіки, старші за 60 років;

особи, які мають інвалідність або постійно непридатні до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей (та вихователі дітей-сиріт);

опікуни осіб з інвалідністю;

студенти іноземних навчальних закладів;

чоловіки у віці від 18 до 22 років включно.

Нагадаємо, нещодавно італійські ЗМІ повідомили, що колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба втік з України до Польщі. Пресслужба політика спростовує ці повідомлення.

Також ми писали, що Кабмін розширив підстави для бронювання. Це стосується бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, які виготовляють дрони.