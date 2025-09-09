Відео
Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон

Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:27
Колишнім послам заборонили виїзд за кордон — рішення Кабміну
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє колишнім послам виїжджати за кордон під час воєнного стану. Раніше особи з дипломатичним рангом мали певні переваги для виїзду з України.

Про це стало відомо з відповідної постанови №1089

Читайте також:

Нові правила виїзду за кордон для послів

Постанова передбачає, що в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.

Тобто колишні дипломати тепер підпадають під загальні обмеження на виїзд за кордон, які діють для більшості громадян України в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що під час воєнного стану є кілька категорій громадян, які можуть перетинати державний кордон. Серед них:

  • чоловіки, старші за 60 років; 
  • особи, які мають інвалідність або постійно непридатні до служби за станом здоров'я;
  • батьки трьох і більше дітей (та вихователі дітей-сиріт); 
  • опікуни осіб з інвалідністю; 
  • студенти іноземних навчальних закладів;
  • чоловіки у віці від 18 до 22 років включно.

Нагадаємо, нещодавно італійські ЗМІ повідомили, що колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба втік з України до Польщі. Пресслужба політика спростовує ці повідомлення.

Також ми писали, що Кабмін розширив підстави для бронювання. Це стосується бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, які виготовляють дрони. 

Кабінет міністрів кордон посол воєнний стан виїзд за кордон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
