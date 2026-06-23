Кабмин выделил дополнительные 220 млн грн на нужды армии Украины

Украинские военные с оружием. Фото: УНИАН

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Во вторник, 23 июня, Кабмин дополнительно перераспределил 220 млн гривен на нужды сектора безопасности и обороны. Эти средства пойдут на вооружение, подготовку и разведку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

На какие нужды пойдут средства

Решение о перераспределении принято по инициативе Минобороны. Кабмин распределил дополнительное финансирование между тремя ведомствами. В частности:

100 млн гривен выделят МВД Украины для Нацгвардии. Деньги пойдут на подготовку бойцов;

70 млн гривен получит Минобороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;

и ещё 50 млн гривен выделят ГУР Минобороны Украины на разведывательную деятельность в сфере обороны.

"Конкретный перечень закупок включает БПЛА и комплектующие к ним, автомобильную и специальную технику, средства радиоэлектронной борьбы, а также другое материально-техническое имущество для подразделений", — уточнили в Министерстве обороны.

Там добавили, что эти средства ранее были аккумулированы в качестве взносов на регулирование от предприятий в сферах энергетики и коммунальных услуг. По состоянию на 1 мая 2026 года эти средства не были использованы в расходах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно закону о госбюджете на 2026 год, Кабмин имеет право направлять такие остатки на оборону.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги серии международных встреч. Он отметил, что партнеры объявили о дополнительном финансировании оборонных программ и военной помощи для Киева.

Также мы писали, что Верховная Рада 18 июня собралась на внеочередное заседание и разблокировала законопроект о финансировании ВСУ. Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен.