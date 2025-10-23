Видео
Україна
Кабмин выделил деньги Нафтогазу для отопительного сезона — сумма

Кабмин выделил деньги Нафтогазу для отопительного сезона — сумма

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:49
обновлено: 18:59
Кабмин выделил 8,4 млрд грн Нафтогазу для прохождения отопительного сезона
ДТЭК Нефтегаз. Фото: dtek.com

Кабинет Министров Украины в четверг, 23 октября, выделил средства для "Нафтогаза" для прохождения отопительного сезона. Речь идет о сумме в размере 8,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Средства для "Нафтогаза"

Гончаренко отметил, что Кабмин принял постановление, которое предусматривает финансирование закупки импортного природного газа. Он необходим для прохождения отопительного сезона.

null
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении энергетической поддержки Украине. Речь идет о средствах для закупки газа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, изменятся ли цены на газ, электричество и воду в ноябре.

Кабинет министров Алексей Гончаренко Нафтогаз деньги Украина газ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
