Кабмин выделил 8,4 млрд грн Нафтогазу для прохождения отопительного сезона

Кабинет Министров Украины в четверг, 23 октября, выделил средства для "Нафтогаза" для прохождения отопительного сезона. Речь идет о сумме в размере 8,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Средства для "Нафтогаза"

Гончаренко отметил, что Кабмин принял постановление, которое предусматривает финансирование закупки импортного природного газа. Он необходим для прохождения отопительного сезона.

Напомним, премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении энергетической поддержки Украине. Речь идет о средствах для закупки газа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, изменятся ли цены на газ, электричество и воду в ноябре.