Кабмін виділив 8,4 млрд грн Нафтогазу для проходження опалювального сезону

Кабінет Міністрів України у четвер, 23 жовтня, виділив кошти для "Нафтогазу" для проходження опалювального сезону. Йдеться про суму у розмірі 8,4 мільярда гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Кошти для "Нафтогазу"

Гончаренко зазначив, що Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає фінансування закупівлі імпортного природного газу. Він необхідний для проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про виділення енергетичної підтримки Україні. Йдеться про кошти для закупівлі газу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи зміняться ціни на газ, електрику та воду у листопаді.