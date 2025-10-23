Відео
Кабмін виділив кошти Нафтогазу для опалювального сезону — сума

Кабмін виділив кошти Нафтогазу для опалювального сезону — сума

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:49
Оновлено: 18:59
Кабмін виділив 8,4 млрд грн Нафтогазу для проходження опалювального сезону
ДТЕК Нафтогаз. Фото: dtek.com

Кабінет Міністрів України у четвер, 23 жовтня, виділив кошти для "Нафтогазу" для проходження опалювального сезону. Йдеться про суму у розмірі 8,4 мільярда гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Кошти для "Нафтогазу"

Гончаренко зазначив, що Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає фінансування закупівлі імпортного природного газу. Він необхідний для проходження опалювального сезону.

null
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про виділення енергетичної підтримки Україні. Йдеться про кошти для закупівлі газу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи зміняться ціни на газ, електрику та воду у листопаді.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
