Украина запускает проект поддержки громад возле линии фронта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет Министров Украины разработал проект в поддержку общин у линии фронта. Речь идет о тех, которые расположены в 100-километровой зоне.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 31 января.

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Поддержка громад возле фронта

"В этом году мы сформировали Национальную объединяющую платформу сплоченных громад "Бок о бок", а сегодня принимаем решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между нашими громадами", — говорится в сообщении.

По информации Кабмина, вводится понятие "громада-форпост". Речь идет о тех, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с РФ и Беларусью.

Шмыгаль отметил, что целью является привлечь как можно больше тыловых громад к поддержке громад-форпостов. По его словам, это можно сделать путем заключения специальных соглашений.

Напомним, Кабмин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года и план ее реализации на три года.

Также Шмыгаль сообщил, что в рамках программы "Зимняя єПідтримка" по 1 000 гривен уже получили 8,2 миллиона граждан.