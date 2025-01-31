Україна запускає проєкт підтримки громад біля лінії фронту

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет Міністрів України розробив проєкт на підтримку громад біля лінії фронту. Йдеться про ті, що розташовані в 100-кілометровій зоні.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль у Telegram у пʼятницю, 31 січня.

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Підтримка громад біля фронту

"Цього року ми сформували Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч", а сьогодні ухвалюємо рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Кабміну, вводиться поняття "громада-форпост". Йдеться про ті, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з РФ та Білоруссю.

Шмигаль зазначив, що метою є залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. За його словами, це можна зробити через укладання спеціальних угод.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Стратегію розвитку охорони здоров’я до 2030 року та план її реалізації на три роки.

Також Шмигаль повідомив, що у межах програми "Зимова єПідтримка" по 1 000 гривень вже отримали 8,2 мільйона громадян.