Україна запускає проєкт підтримки громад біля лінії фронту

Кабмін розробив проєкт на підтримку громад біля фронту
Кабінет Міністрів України розробив проєкт на підтримку громад біля лінії фронту. Йдеться про ті, що розташовані в 100-кілометровій зоні.
Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль у Telegram у пʼятницю, 31 січня.
Підтримка громад біля фронту
"Цього року ми сформували Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч", а сьогодні ухвалюємо рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Кабміну, вводиться поняття "громада-форпост". Йдеться про ті, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з РФ та Білоруссю.
Шмигаль зазначив, що метою є залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. За його словами, це можна зробити через укладання спеціальних угод.
Нагадаємо, Кабмін затвердив Стратегію розвитку охорони здоров’я до 2030 року та план її реалізації на три роки.
Також Шмигаль повідомив, що у межах програми "Зимова єПідтримка" по 1 000 гривень вже отримали 8,2 мільйона громадян.
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