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Шмигаль сказав, скільки родин отримали виплати за знищене житло

10 січня 2025 16:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Компенсація за зруйноване житло під час війни — Шмигаль сказав, що буде з виплатами в 2025 році
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Минулого року для Уряду одними із головних пріоритетів було відновлення енергетики, шкіл, лікарень, житла та гуманітарне розмінування. У рамках програми єВідновлення громадяни отримували компенсації за зруйноване житло.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у п'ятницю, 10 січня.

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За словами Шмигаля, торік було відновлено 155 шкіл, 124 медичних заклади та реалізовано 640 інфраструктурних проєктів. Також вдалося скоротити площу потенційно замінованих земель із 174 тисяч до 139 тисяч квадратних кілометрів.

Голова уряду додав, що у рамках програми єВідновлення понад 46 тисяч родин отримали 4,7 млрд грн компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло. Ще 2,8 тисячі родин отримали житлові сертифікати на 4,4 млрд грн. Додатково уряд перерозподілив 15 млрд грн на компенсації для внутрішньо переміщених осіб.

"На 2025 рік на програму єВідновлення передбачено 4 млрд грн. Будемо збільшувати її фінансування за рахунок коштів від використання російських заморожених активів", — сказав прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що держава сформувала Єдиний портфель публічних інвестицій, який об’єднує 787 проєктів.

"На 2025 рік передбачили фінансування програми з різних джерел у розмірі понад 224 млрд грн", — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, частині громадян відмовляють у компенсації за зруйноване житло. Зокрема, люди, які фактично проживають у пошкодженому або зруйнованому житлі, але не мають правовстановлюючих документів, не зможуть отримати відшкодування.

Денис Шмигаль виплати гроші компенсація відновлення єВідновлення

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