Компенсация за разрушенное жилье во время войны — Шмыгаль сказал, что будет с выплатами в 2025 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: РБК-Украина

В прошлом году для Правительства одними из главных приоритетов было восстановление энергетики, школ, больниц, жилья и гуманитарное разминирование. В рамках программы єВідновлення граждане получали компенсации за разрушенное жилье.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в пятницу, 10 января.

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По словам Шмыгаля, в прошлом году было восстановлено 155 школ, 124 медицинских учреждения и реализовано 640 инфраструктурных проектов. Также удалось сократить площадь потенциально заминированных земель с 174 тысяч до 139 тысяч квадратных километров.

Глава правительства добавил, что в рамках программы єВідновлення более 46 тысяч семей получили 4,7 млрд грн компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье. Еще 2,8 тысячи семей получили жилищные сертификаты на 4,4 млрд грн. Дополнительно правительство перераспределило 15 млрд грн на компенсации для внутренне перемещенных лиц.

"На 2025 год на программу єВідновлення предусмотрено 4 млрд грн. Будем увеличивать ее финансирование за счет средств от использования российских замороженных активов", — сказал премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что государство сформировало Единый портфель публичных инвестиций, который объединяет 787 проектов.

"На 2025 год предусмотрели финансирование программы из разных источников в размере более 224 млрд грн", — подытожил прем'ер.

Напомним, части граждан отказывают в компенсации за разрушенное жилье. В частности, люди, которые фактически проживают в поврежденном или разрушенном жилье, но не имеют правоустанавливающих документов, не смогут получить возмещение.