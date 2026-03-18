Человек должен выглядеть достойно: JULIYA KROS о коллекции для ветеранов

Показ JULIYA KROS на Ukrainian Fashion Week FW26-27. Фото: UFW / Владимир Босак

Украинский бренд JULIYA KROS отшил линейку адаптивной одежды для ветеранов ВСУ. Военные на протезах продефилировали по подиуму Ukrainian Fashion Week FW26-27.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на показе и пообщалась с дизайнером.

JULIYA KROS представили коллекцию "Трансформация как состояние сознательной силы"

Коллекция FW26/27 от JULIYA KROS — это исследование трансформации как внутреннего ресурса человека. Одежда не фиксирует идентичность, она позволяет ей разворачиваться. Не навязывает сценарий, а создает пространство свободы.

Бекстейдж показа JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

В основе коллекции — модели с трансформационными решениями: двусторонние конструкции с изменением цвета, вариативность силуэта и длины, съемные элементы, меняющие функцию вещи. Одно изделие — множественность ролей. Это ответ на потребность современного человека в мобильности без потери целостности.

Отдельная линейка коллекции — это адаптивная одежда для украинцев, которые подверглись ампутации конечностей в результате большой войны. Обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк прошелся по подиуму за руку с ветеранкой ВСУ Кристиной Саниной. Гости показа поддерживали их громкими овациями.

Ветеран Кристина Санина и спортсмен Василий Вирастюк на показе JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Функциональную одежду с разным уровнем ампутаций на подиуме продемонстрировали украинские защитники. Руслан Иванов после показа рассказал нам, что это его модельный дебют. После высокой ампутации он вернулся к профессиональному спорту и получил три золотые и одну серебряную награду на международных соревнованиях в Мадриде. Однако, день ранения до сих пор помнит ярко, будто это было вчера.

"Это произошло вблизи Бахмута. Мы держали позиции между Андреевкой и Курдюмовкой. Нас двое осталось, турникет пробыл 21 час. Дождались, пока нас сменили, потому что отойти сами мы не имели возможности. Если бы отошли, то по флангу бы ударили. Тогда было бы гораздо больше жертв, чем моя рука. Выходили через минное поле с побратимом. Руку спасти не удалось", — поделился Руслан Иванов.

Ветеран Руслан Иванов Ukrainian Fashion Week: UFW / Volodymyr Bosak

Защитник Михаил Дроботенко после ранения на войне потерял обе ноги, однако нашел силы вернуться к активной жизни. Теперь он — мировой рекордсмен по адаптивному стронгмену и серебряный призер чемпионата мира по пара-джиу-джитсу.

"Это очень хорошая инициатива. Она нужна для наших ребят. Я уже четыре года на протезах и самостоятельно то дополнительную молнию вставлял в одежду, то еще что-то. А здесь сразу все готово. Я надеюсь, что наступит время, когда в обычный магазин будут приходить наши ребята, а там будет одежда с инклюзией", — поделился впечатлениями Михаил Дроботенко.

Ветеран Михаил Дроботенко на показе JULIYA KROS Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Дизайнер бренда Юлия Перекрестова рассказала нам, что мода не может стоять в стороне от социальной проблематики.

"Проблема в том, что для этих людей почти не создается одежда, а ведь человек с любыми особенностями должен выглядеть достойно, трендово, модно. Человек не должен надевать что-то, лишь бы было удобно. Я считаю, что каждый бренд должен иметь линейку адаптированную под граждан с потерей конечностей. У нас такая есть", — делится автор коллекции.

Дизайнер Юлия Перекрестова. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Момент вдохновения для художницы — это трансформация, а цвета, как ассоциация состояния. Черный выступает ДНК бренда и концентрирует внимание на крое и архитектуре формы. Синий цвет в коллекции символизирует глубину и ясность. В теме трансформации он олицетворяет осознанные изменения, внутренний баланс и силу спокойствия. Серая гамма говорит о стабильности, интеллектуальном балансе и ясности, а теплые оттенки коричневого транслируют эмпатичность, зрелость и естественную опору.

"Сегодня на подиум выходили модели в одежде трансформера. Порой одна модель выходила 3-4 раза, но публика этого даже не знает. Потому что у нас брюки трансформируются в комбинезон, меняют цвет, плащи выворачиваются и отстегиваются. Я вдохновляюсь техническими решениями для сознательного потребления. Моя цель, как дизайнера — чтобы у человека было меньше одежды, но качественной и функциональной. Я создаю трансформацию, которая сэкономит ваше время на обслуживание вещей. Это мое главное вдохновение", — объясняет Юлия Перекрестова.

Показ JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

