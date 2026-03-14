Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мода попри руйнацію — як минув другий день Ukrainian Fashion Week FW26–27

Мода попри руйнацію — як минув другий день Ukrainian Fashion Week FW26–27

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 15:16
Ukrainian Fashion Week FW26–27. Фото: UFW

Пʼятдесять восьмий сезон Ukrainian Fashion Week FW26–27 триває у Києві. Він присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які навіть у надскладних умовах великої війни продовжують створювати нові колекції. 

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик відвідала другий день показів. 

Сезон Ukrainian Fashion Week FW26–27 мав стартувати ще в лютому. Втім через масштабні вимкнення світла, російські обстріли та відсутність можливості опалювати Мистецький Арсенал, тиждень моди довелось перенести на березень. 

"Ми задоволені, що ми стартанули. Ми задоволені прекрасними колекціями. Ми задоволені тим, що ми можемо подарувати Україні хорошу емоцію, впевненість, що попри всю руйнацію, що несеться, ми творимо. Ми — нація, яка творить. Звичайно, це дуже важливий меседж, який ми передаємо закордон. Всі втомились від політики, від військових питань, але голос мистецтва і культури — звучить. До нього дослухаються. Його чують і бачать. Цю місію ми радісно виконуємо", — розповіла співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Cпівзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Фото: Новини.LIVE

Другий день розпочався з презентації експозиції UFW FW26–27 ART OF FASHION: Sustainable Innovations. У межах проєкту були представлені образи українських брендів, які працюють із апсайклінгом, zero-waste підходами, інноваційними матеріалами та відповідальним виробництвом, демонструючи, як мода формує бачення майбутнього навіть в умовах повномасштабної війни.

Експозиція UFW FW26–27 ART OF FASHION: Sustainable Innovations. Фото: UFW

Український бренд J'amemme представив яскраво-фіолетову сукню зі 100% переробленого пластику (recycled PET). Матеріал пройшов повний цикл трансформації — його ретельно відібрали, переробляли та перетворювали на новий текстиль, придатний для створення модного одягу.

"Не секрет, що світовий fashion забруднює наше навколишнє середовище. Я вважаю, що відповідальність брендів — максимально захищати наші природні ресурси і берегти нашу землю від сміття і забруднення. Наш посил був, що природою можна не тільки надихатися, а й зберігати и її. Те що могло бути на звалищі — ми перетворили в кутюрну сукню, яку можна носити і прикрашати цей світ ще більше", —розповіла нам про ідею дизайнерка та засновниця бренду Юлія Ярмолюк.

Сукня з переробленого пластику від J'amemme. Фото: UFW

Тему сталості продовжив показ UPSLOWUSE, який представив перформативне catwalk-шоу, присвячене трансформації та переосмисленню культурних кодів у сучасній реальності.

Нова колекція від UPSLOWUSE. Фото: UFW

Нова колекція від JULIYA KROS — це дослідження трансформації як внутрішнього ресурсу людини. Одяг не фіксує ідентичність — він дозволяє їй розгортатися. Не нав’язує сценарій, а створює простір свободи. В основі колекції моделі з трансформаційними рішеннями: двосторонні конструкції зі зміною кольору, варіативність силуету та довжини, знімні елементи, що змінюють функцію речі. 

Колекція JULIYA KROS. Фото: UFW

У форматі інтерактивної презентації бренд PLNGNS представив проєкт "Сталість руками: від глядача до співавтора", запросивши гостей долучитися до процесу апсайклінгу.

Інтерактивна презентація бренду PLNGNS. Фото: UFW

Бред STARCHAK представив колекцію, в якій музика стає основною концептуальною мовою — джерелом натхнення, захистом і способом зміни. Основною інспірацією став альбом ROSALÍA — "LUX". В основі колекції: весільні сукні переосмислюються як маркери нового початку, тоді як вечірні образи переходять у більш тілесні силуети. Upcycling працює як дизайнерська форма реміксу: матеріал зберігає слід попереднього життя, але переписується у новій структурі силуету.

Колекція весільних суконь від STARCHAK. Фото: UFW

Бренд NADYA DZYAK показав артперформанс ROOTS OF LIGHT, у якому колекція FW26/27 трансформувалася у просторову інсталяцію, підкреслюючи перехід моди у площину художнього жесту.

Бренд NADYA DZYAK представив артперформанс ROOTS OF LIGHT. Фото: UFW

Анна Сірик - Журналістка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації