Мода попри руйнацію — як минув другий день Ukrainian Fashion Week FW26–27

Ukrainian Fashion Week FW26–27. Фото: UFW

Пʼятдесять восьмий сезон Ukrainian Fashion Week FW26–27 триває у Києві. Він присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які навіть у надскладних умовах великої війни продовжують створювати нові колекції.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик відвідала другий день показів.

Сезон Ukrainian Fashion Week FW26–27 мав стартувати ще в лютому. Втім через масштабні вимкнення світла, російські обстріли та відсутність можливості опалювати Мистецький Арсенал, тиждень моди довелось перенести на березень.

"Ми задоволені, що ми стартанули. Ми задоволені прекрасними колекціями. Ми задоволені тим, що ми можемо подарувати Україні хорошу емоцію, впевненість, що попри всю руйнацію, що несеться, ми творимо. Ми — нація, яка творить. Звичайно, це дуже важливий меседж, який ми передаємо закордон. Всі втомились від політики, від військових питань, але голос мистецтва і культури — звучить. До нього дослухаються. Його чують і бачать. Цю місію ми радісно виконуємо", — розповіла співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Другий день розпочався з презентації експозиції UFW FW26–27 ART OF FASHION: Sustainable Innovations. У межах проєкту були представлені образи українських брендів, які працюють із апсайклінгом, zero-waste підходами, інноваційними матеріалами та відповідальним виробництвом, демонструючи, як мода формує бачення майбутнього навіть в умовах повномасштабної війни.

Український бренд J'amemme представив яскраво-фіолетову сукню зі 100% переробленого пластику (recycled PET). Матеріал пройшов повний цикл трансформації — його ретельно відібрали, переробляли та перетворювали на новий текстиль, придатний для створення модного одягу.

"Не секрет, що світовий fashion забруднює наше навколишнє середовище. Я вважаю, що відповідальність брендів — максимально захищати наші природні ресурси і берегти нашу землю від сміття і забруднення. Наш посил був, що природою можна не тільки надихатися, а й зберігати и її. Те що могло бути на звалищі — ми перетворили в кутюрну сукню, яку можна носити і прикрашати цей світ ще більше", —розповіла нам про ідею дизайнерка та засновниця бренду Юлія Ярмолюк.

Тему сталості продовжив показ UPSLOWUSE, який представив перформативне catwalk-шоу, присвячене трансформації та переосмисленню культурних кодів у сучасній реальності.

Нова колекція від JULIYA KROS — це дослідження трансформації як внутрішнього ресурсу людини. Одяг не фіксує ідентичність — він дозволяє їй розгортатися. Не нав’язує сценарій, а створює простір свободи. В основі колекції моделі з трансформаційними рішеннями: двосторонні конструкції зі зміною кольору, варіативність силуету та довжини, знімні елементи, що змінюють функцію речі.

У форматі інтерактивної презентації бренд PLNGNS представив проєкт "Сталість руками: від глядача до співавтора", запросивши гостей долучитися до процесу апсайклінгу.

Бред STARCHAK представив колекцію, в якій музика стає основною концептуальною мовою — джерелом натхнення, захистом і способом зміни. Основною інспірацією став альбом ROSALÍA — "LUX". В основі колекції: весільні сукні переосмислюються як маркери нового початку, тоді як вечірні образи переходять у більш тілесні силуети. Upcycling працює як дизайнерська форма реміксу: матеріал зберігає слід попереднього життя, але переписується у новій структурі силуету.

Бренд NADYA DZYAK показав артперформанс ROOTS OF LIGHT, у якому колекція FW26/27 трансформувалася у просторову інсталяцію, підкреслюючи перехід моди у площину художнього жесту.

