Мода вопреки разрушению — второй день Ukrainian Fashion Week FW26-27

Пятьдесят восьмой сезон Ukrainian Fashion Week FW26-27 продолжается в Киеве. Он посвящен устойчивым и инновационным подходам украинских дизайнеров, которые даже в сверхсложных условиях большой войны продолжают создавать новые коллекции.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык посетила второй день показов.

Сезон Ukrainian Fashion Week FW26-27 должен был стартовать еще в феврале. Однако, из-за масштабных отключений света, российских обстрелов и отсутствия возможности отапливать Мыстецкий Арсенал, неделю моды пришлось перенести на март.

"Мы довольны, что мы стартанули. Мы довольны прекрасными коллекциями. Мы довольны тем, что мы можем подарить Украине хорошую эмоцию, уверенность, что несмотря на все разрушения, что несется, мы творим. Мы — нация, которая творит. Конечно, это очень важный месседж, который мы передаем заграницу. Все устали от политики, от военных вопросов, но голос искусства и культуры —звучит. К нему прислушиваются. Его слышат и видят. Эту миссию мы радостно выполняем", — рассказала соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Фото: Новини.LIVE

Второй день начался с презентации экспозиции UFW FW26-27 ART OF FASHION: Sustainable Innovations. В рамках проекта были представлены образы украинских брендов, которые работают с апсайклингом, zero-waste подходами, инновационными материалами и ответственным производством, демонстрируя, как мода формирует видение будущего даже в условиях полномасштабной войны.

Экспозиция UFW FW26-27 ART OF FASHION: Sustainable Innovations. Фото: UFW

Украинский бренд J'amemme представил ярко-фиолетовое платье из 100% переработанного пластика (recycled PET). Материал прошел полный цикл трансформации — его тщательно отобрали, перерабатывали и превращали в новый текстиль, пригодный для создания модной одежды.

"Не секрет, что мировой fashion загрязняет нашу окружающую среду. Я считаю, что ответственность брендов — максимально защищать наши природные ресурсы и беречь нашу землю от мусора и загрязнения. Наш посыл был, что природой можно не только вдохновляться, но и сохранять и ее. То что могло быть на свалке — мы превратили в кутюрное платье, которое можно носить и украшать этот мир еще больше",— рассказала нам об идее дизайнер и основательница бренда Юлия Ярмолюк.

Платье из переработанного пластика от J'amemme. Фото: UFW

Тему постоянства продолжил показ UPSLOWUSE, который представил перформативное catwalk-шоу, посвященное трансформации и переосмыслению культурных кодов в современной реальности.

Новая коллекция от UPSLOWUSE. Фото: UFW

Новая коллекция от JULIYA KROS — это исследование трансформации как внутреннего ресурса человека. Одежда не фиксирует идентичность — она позволяет ей разворачиваться. Не навязывает сценарий, а создает пространство свободы. В основе коллекции — модели с трансформационными решениями: двусторонние конструкции с изменением цвета, вариативность силуэта и длины, съемные элементы, меняющие функцию вещи.

Коллекция JULIYA KROS. Фото: UFW

В формате интерактивной презентации бренд PLNGNS представил проект "Постоянство руками: от зрителя к соавтору", пригласив гостей присоединиться к процессу апсайклинга.

Интерактивная презентация бренда PLNGNS. Фото: UFW

Также STARCHAK представил коллекцию, в которой музыка становится основным концептуальным языком — источником вдохновения, защитой и способом изменения. Основной инспирацией стал альбом ROSALÍA "LUX". В основе коллекции: свадебные платья переосмысливаются как маркеры нового начала, в то время как вечерние образы переходят в более телесные силуэты. Upcycling работает как дизайнерская форма ремикса: материал сохраняет след предыдущей жизни, но переписывается в новой структуре силуэта.

Коллекция свадебных платьев от STARCHAK. Фото: UFW

Бренд NADYA DZYAK показал арт-перформанс ROOTS OF LIGHT, в котором коллекция FW26/27 трансформировалась в пространственную инсталляцию, подчеркивая переход моды в плоскость художественного жеста.

Бренд NADYA DZYAK представил арт-перформанс ROOTS OF LIGHT. Фото: UFW

