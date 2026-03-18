Людина повинна виглядати гідно: JULIYA KROS про колекцію для ветеранів

Показ JULIYA KROS на Ukrainian Fashion Week FW26–27. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

JULIYA KROS презентували одяг для ветеранів на Ukrainian Fashion Week

Український бренд JULIYA KROS відшив лінійку адаптивного одягу для ветеренів ЗСУ. Військові на протезах продефілювали подіумом Ukrainian Fashion Week FW26–27.

Реклама

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на показі та поспілкувалась з дизайнеркою.

JULIYA KROS презентували колекцію "Трансформація як стан свідомої сили"

Колекція FW26/27 від JULIYA KROS — це дослідження трансформації як внутрішнього ресурсу людини. Одяг не фіксує ідентичність — він дозволяє їй розгортатися. Не нав’язує сценарій — а створює простір свободи.

Бекстейдж показу JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

В основі колекції — моделі з трансформаційними рішеннями: двосторонні конструкції зі зміною кольору, варіативність силуету та довжини, знімні елементи, що змінюють функцію речі. Один виріб — множинність ролей. Це відповідь на потребу сучасної людини в мобільності без втрати цілісності.

Окрема лінійка колекції — це адаптивний одяг для українців, які зазнали ампутації кінцівок внаслідок великої війни. Володора титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк пройшовся подіумом за руку з ветеранкою ЗСУ Крістіною Саніною. Гості показу підтримували їх гучними оваціями.

Ветеранка Крістіна Саніна та спортсмен Василь Вірастюк на показі JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Функціональний одяг з різним рівнем ампутацій на подіумі продемонстрували українські захисники. Руслан Іванов після показу розповів нам, що це його модельний дебют. Після високої ампутації він повернувся до професійного спорту та здобув три золоті й одну срібну нагороду на міжнародних змаганнях у Мадриді. Однак, день поранення досі памʼятає яскраво, ніби це було вчора.

"Це сталося поблизу Бахмута. Ми тримали позиції між Андріївкою і Курдюмовкою. Нас двоє залишилось, турнікет пробув 21 годину. Дочекались, поки нас змінили, бо відійти самі ми не мали змоги. Якби відійшли, то по флангу би вдарили. Тоді було б набагато більше жертв, ніж моя рука. Виходили через мінне поле з побратимом. Руку врятувати не вдалось", — розповів захисник Руслан Іванов.

Ветеран Руслан Іванов Ukrainian Fashion Week. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Захисник Михайло Дроботенко після поранення на війні втратив обидві ноги, однак знайшов сили повернутися до активного життя. Тепер він — світовий рекордсмен з адаптивного стронгмену та срібний призер чемпіонату світу з пара-джиу-джитсу.

"Це дуже гарна ініціатива. Вона потрібна для наших хлопців. Я вже чотири роки на протезах і самостійно то додаткову молнію вставляв в одяг, то ще щось. А тут одразу все готово. Я сподіваюсь, що настане час, коли в звичайний магазин будуть приходити хлопці, а так буде одяг з інклюзією", — поділився враженнями Михайло Дроботенко.

Ветеран Михайло Дроботенко на показі JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Дизайнерка бренду Юлія Перекрьостова розповіла нам, що мода не може стояти осторонь від соціальної проблематики.

"Проблема у тому, що для цих людей майже не створюється одягу, але ж людина з будь-якими особливостями повинна виглядати гідно, трендово, модно. Людина не має вдягати щось, аби було зручно. Я вважаю, що кожен бренд має мати лінійку адаптовану під громадян з втратою кінцівок. У нас така є", — ділиться авторка колекції.

Дизайнерка Юлія Перекрьостова. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

Момент натхнення для мисткині — це трансформація, а кольори, як асоціація стану. Чорний виступає ДНК бренду та концентрує увагу на крою та архітектурі форми. Синій колір у колекції символізує глибину та ясність. У темі трансформації він уособлює усвідомлені зміни, внутрішній баланс і силу спокою.

Сіра гама — про стабільність, інтелектуальний баланс та ясність, а теплі відтінки коричневого транслюють емпатичність, зрілість і природну опору.

"Сьогодні на подіум виходили моделі в одязі трансформеру. Деколи одна модель виходила 3-4 рази, але публіка цього навіть не знає. Тому що у нас брюки трансформуюютьсґ в комбінезон, змінюють колір, плащі вивертаються та відстебуються. Я надихаюсь технічними рішеннями для свідомого споживання. Моя мета, як дизайнера — щоб у людини було менше одягу, але якісного і функціонального. Я створюю трансформацію, яка зекономить ваш час на обслуговування речей. Це моє головне натхнення", — пояснює Юлія Перекрьостова.

Показ JULIYA KROS. Фото: UFW / Volodymyr Bosak

