Україна
Избрана новая "Мисс Вселенная 2025" — кто получил корону

Дата публикации 21 ноября 2025 12:13
обновлено: 12:18
Мисс Вселенная 2025 — кто победил
Фатима Бош. Фото: Reuters

"Мисс Вселенная 2025" стала 25-летняя Фатима Бош из Мексики. Победительница нынешнего конкурса стала известной благодаря скандалу.

Об этом пишет CNN.

Награждение Фатимы Бош. Фото: Reuters

Скандал с участием Фатимы Бош

Президент "Мисс Вселенная" Нават Ицарагрисил публично упрекнул мексиканку за "недостаточное количество рекламного контента" о стране-хозяйке — Таиланде. Когда девушка попыталась объяснить ситуацию, Нават резко перебил ее словами: "Я не давал тебе возможности говорить", а затем вызвал охрану, чтобы ее вывели из помещения.

Фатіма Бош
Фатима Бош с короной. Фото: Reuters

В знак поддержки Фатимы другие участницы встали и вместе покинули комнату. Ситуация вызвала масштабный резонанс в медиа, а Навада начали обвинять в мизогинии. Впоследствии он извинился перед конкурсантками.

null
Фатима Бош. Фото: Reuters

Второе место заняла Правинар Сингх из Таиланда. Украину в этом году представляла 25-летняя ровенчанка София Ткачук. На шоу национальных костюмов она вышла в образе Голубя мира, а для вечернего дефиле выбрала платье украинского бренда Rosa Bianca, созданное дизайнером Ириной Журавской.

Всего в мероприятии приняли участие представители из 120 стран.

Напомним, недавно жительница Одесской области получила титул Вице-мисс Земля 2025.

Также несколько украинок в этом году вошли в топ самых красивых женщин мира.

скандал конкурс красоты Таиланд Мексика конкурс
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
