Головна Новини дня Обрано нову "Міс Всесвіт 2025" — хто здобув корону

Обрано нову "Міс Всесвіт 2025" — хто здобув корону

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:13
Оновлено: 12:18
Міс Всесвіт 2025 — хто переміг
Фатіма Бош. Фото: Reuters

"Міс Всесвіт 2025" стала 25-річна Фатіма Бош з Мексики. Переможниця цьогорічного конкурсу стала відомою завдяки скандалу.

Про це пише CNN.

Читайте також:
Обрано нову "Міс Всесвіт 2025" — хто здобув корону - фото 1
Нагородження Фатіми Бош. Фото: Reuters

Скандал за участю Фатіми Бош

Президент "Міс Всесвіт" Нават Іцарагрісіл публічно дорікнув мексиканці за "недостатню кількість рекламного контенту" про країну-господарку — Таїланд. Коли дівчина спробувала пояснити ситуацію, Нават різко перебив її словами: "Я не давав тобі можливості говорити", а потім викликав охорону, щоб її вивели з приміщення.

Фатіма Бош
Фатіма Бош з короною. Фото: Reuters

На знак підтримки Фатіми інші учасниці підвелися і разом покинули кімнату. Ситуація спричинила масштабний резонанс у медіа, а Навада почали звинувачувати у мізогінії. Згодом він вибачився перед конкурсантками.

Обрано нову "Міс Всесвіт 2025" — хто здобув корону - фото 3
Фатіма Бош. Фото: Reuters

Друге місце посіла Правінар Сінгх з Таїланду. Україну цього року представляла 25-річна рівнянка Софія Ткачук. На шоу національних костюмів вона вийшла в образі Голуба миру, а для вечірнього дефіле обрала сукню українського бренду Rosa Bianca, створену дизайнеркою Іриною Журавською.

Загалом у заході взяли участь представники зі 120 країн.

Нагадаємо, нещодавно жителька Одещини здобула титул Віцеміс Земля 2025.

Також кілька українок цьогоріч увійшли до топ найгарніших жінок світу.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
