Міс Всесвіт 2025 — хто переміг

Обрано нову "Міс Всесвіт 2025" — хто здобув корону
"Міс Всесвіт 2025" стала 25-річна Фатіма Бош з Мексики. Переможниця цьогорічного конкурсу стала відомою завдяки скандалу.
Про це пише CNN.
Скандал за участю Фатіми Бош
Президент "Міс Всесвіт" Нават Іцарагрісіл публічно дорікнув мексиканці за "недостатню кількість рекламного контенту" про країну-господарку — Таїланд. Коли дівчина спробувала пояснити ситуацію, Нават різко перебив її словами: "Я не давав тобі можливості говорити", а потім викликав охорону, щоб її вивели з приміщення.
На знак підтримки Фатіми інші учасниці підвелися і разом покинули кімнату. Ситуація спричинила масштабний резонанс у медіа, а Навада почали звинувачувати у мізогінії. Згодом він вибачився перед конкурсантками.
Друге місце посіла Правінар Сінгх з Таїланду. Україну цього року представляла 25-річна рівнянка Софія Ткачук. На шоу національних костюмів вона вийшла в образі Голуба миру, а для вечірнього дефіле обрала сукню українського бренду Rosa Bianca, створену дизайнеркою Іриною Журавською.
Загалом у заході взяли участь представники зі 120 країн.
Нагадаємо, нещодавно жителька Одещини здобула титул Віцеміс Земля 2025.
Також кілька українок цьогоріч увійшли до топ найгарніших жінок світу.
Читайте Новини.LIVE!