Какие правила действуют на украинской границе по вывозу консервированных продуктов

Законсервированные овощи и фрукты. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие украинцы, которые пересекают границу с ЕС или другими странами желают взять с собой разнообразные домашние деликатесы. Однако, необходимо помнить о нормах таможенного контроля, который имеет свои правила по транспортировке консервированных овощей и фруктов.

В нюансах разбирался Канал 24.

Читайте также:

Можно ли ехать за границу с закрутками

Не все пищевые продукты можно вывозить за пределы страны. В частности, часто возникает вопрос о перевозке консервации. Специалисты по таможенному делу не запрещают прямо вывоз домашней консервации, но окончательное решение принимается работниками контрольно-пропускных пунктов.

Банки с закрутками могут вызвать подозрения у таможенников, что может привести к конфискации товара, независимо от его состава. Поэтому таможенные органы рекомендуют воздерживаться от перевозки домашней консервации, чтобы избежать возможных проблем. Вместо этого, рекомендуется использовать пищевые контейнеры для упаковки продуктов.

Среди продуктов, которые категорически запрещено вывозить за границу, значатся:

молочные продукты: молоко, творог, кисломолочная продукция, молочные консервы;

мясные продукты: свежее мясо, колбасы, сосиски, сало и другие мясные изделия, как домашнего, так и промышленного производства.

Напомним, что одна из европейских стран уже лишила украинских беженцев государственных выплат. Правительство планирует проверить всех граждан Украины.

Также сообщалось, что польские власти планируют ограничить выплату помощи "Семья 800+" от ZUS. Этими средствами пользуются и украинцы.