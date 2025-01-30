Українських біженців у Відні перевірять на необхідність фінансової допомоги та змусять стати на облік до служби зайнятості

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські біженці в Австрії, а саме у Відні, залишились без грошової допомоги через ретельні перевірки держави. Також у них вимагають стати на облік до служби занятості.

Про це в інтерв'ю "Vienna Today" заявила Мартіна Плоховітс, керівник відповідального відділу фонду FSW.

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Згідно з її інформацією, нові перевірки не стосуються українських біженців у Відні, які є особами з доглядом або мають вікові причини. У всіх випадках розгляд буде завершено максимально швидко, запевняє начальник управління.

"У нас 14 000 переміщених осіб з України отримують базову допомогу у Відні — близько чверті є неповнолітніми, тому, звісно, ​​це їх не стосується. Близько 8 тисяч — працездатного віку", — каже Плоховітс.

Наразі перевірки є особливо комплексними та проводяться через короткі проміжки часу. Це стосується кількох сотень випадків, включаючи перебування за кордоном. Наразі ці справи розглядаються і мають бути завершені за кілька тижнів. Потім виплати будуть виплачені, якщо потреба в допомозі дійсно існує.

Організації з надання допомоги повідомляють, що постраждалим більше не виплачують гроші з грудня, тому вони приходять за безкоштовним харчуванням. Якщо постраждалі проживають приватно, як орендарі, сім’я отримує місячну субсидію на оренду в розмірі 330 євро, дорослі отримують 260 євро на продукти харчування та засоби гігієни, а діти — 145 євро.

Раніше стало відомо, що польська влада планує обмежити виплату допомоги "Родина 800+" від ZUS. Ці виплати у Польщі зараз отримують, зокрема, безробітні українці та біженці з інших країн.

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