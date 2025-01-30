Украинских беженцев в Вене проверят на необходимость финансовой помощи и заставят стать на учет в службу занятости

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские беженцы в Австрии, а именно в Вене, остались без денежной помощи из-за тщательных проверок государства. Также у них требуют стать на учет в службу занятости.

Об этом в интервью "Vienna Today" заявила Мартина Плоховитс, руководитель ответственного отдела фонда FSW.

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Согласно ее информации, новые проверки не касаются украинских беженцев в Вене, которые являются лицами с уходом или имеют возрастные причины.

Во всех случаях рассмотрение будет завершено максимально быстро, уверяет начальник управления.

"У нас 14 000 перемещенных лиц из Украины получают базовую помощь в Вене — около четверти являются несовершеннолетними, поэтому, конечно, это их не касается. Около 8 тысяч — трудоспособного возраста", — говорит Плоховитс.

В настоящее время проверки являются особенно комплексными и проводятся через короткие промежутки времени. Это касается нескольких сотен случаев, включая пребывание за рубежом. Сейчас эти дела рассматриваются и должны быть завершены через несколько недель. Затем выплаты будут выплачены, если потребность в помощи действительно существует.

Организации по оказанию помощи сообщают, что пострадавшим больше не выплачивают деньги с декабря, поэтому они приходят за бесплатным питанием. Если пострадавшие проживают частным образом, как арендаторы, семья получает месячную субсидию на аренду в размере 330 евро, взрослые получают 260 евро на продукты питания и средства гигиены, а дети — 145 евро.

Ранее стало известно, что польские власти планируют ограничить выплату помощи "Семья 800+" от ZUS. Эти выплаты в Польше сейчас получают, в частности, безработные украинцы и беженцы из других стран.

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