Які правила діють на українському кордоні щодо вивезення консервованих продуктів

Законсервовані овочі та фрукти. Ілюстративне фото: pexels.com

Багато українців, які перетинають кордон з ЄС чи іншими країнами бажають взяти із собою різноманітні домашні делікатеси. Проте, необхідно пам'ятати про норми митного контролю, який має свої правила щодо транспортування консервованих овочів та фруктів.

В нюансах розбирався Канал 24.

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Не всі харчові продукти можна вивозити за межі країни. Зокрема, часто постає питання щодо перевезення консервації. Фахівці з митної справи не забороняють прямо вивіз домашньої консервації, але остаточне рішення приймається працівниками контрольно-пропускних пунктів.

Банки з закрутками можуть викликати підозри у митників, що може призвести до конфіскації товару, незалежно від його складу. Тому митні органи рекомендують утримуватися від перевезення домашньої консервації, аби уникнути можливих проблем. Замість цього, рекомендується використовувати харчові контейнери для упаковки продуктів.

Серед продуктів, які категорично заборонено вивозити за кордон, значаться:

молочні продукти: молоко, сир, кисломолочна продукція, молочні консерви;

м'ясні продукти: свіже м'ясо, ковбаси, сосиски, сало та інші м'ясні вироби, як домашнього, так і промислового виробництва.

Нагадаємо, що одна з європейських країн вже позбавила українських біженіців державних виплат. Уряд планує перевірити усіх громадян України.

Також повідомлялося, що польська влада планує обмежити виплату допомоги "Родина 800+" від ZUS. Цими коштами користуються й українці.