Из Польши депортируют украинцев и белорусов, завербованных Россией

Польские полицейские. Фото: policja.gov.pl

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Польше задержали девять украинцев и двух белорусов, которые, вероятно, были завербованы Россией. Они должны были организовывать митинги за деньги. Известно, что фигурантов депортируют из страны.

Об этом сообщил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк, передает Новини.LIVE.

Завербованные Россией украинцы и белорусы в Польше

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности в сотрудничестве с пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши", — отметил Семоняк.

Начиная с осени 2025 года, эти лица занимались подбором и материальным обеспечением участников акций, проводившихся среди украинских беженцев в Польше.

По данным Агентства внутренней безопасности, идея и деньги для этого поступали из России.

"Эти действия квалифицируются как попытка осуществить операцию по оказанию влияния на украинских мигрантов в Польше", — добавил Семоняк.

Пост Семоняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Россия может готовить провокации с символикой Польши на территории Украины.

Кроме того, в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который угрожал польскому лидеру Каролю Навроцкому. Следствие установило его личность после появления в сети записи разговора, в котором он публично озвучивал опасные намерения.