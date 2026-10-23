Иван Марчук получил государственную награду Австрии из рук президента

Украинский художник Иван Марчук. Фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

Украинский художник Иван Марчук стал кавалером Австрийского почетного креста за заслуги в науке и искусстве. Решение о награждении датировано 8 июля текущего года, его приняла канцелярия федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Последние годы художник живет и работает в Вене, куда переехал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом художник сообщил 23 октября в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Решение о награждении. Изображение: facebook.com/Ivanmarchukartist

"Вот такая НОВОСТЬ! Бесконечно благодарен Австрийской Республике за высокую оценку моего труда!" — написал Марчук.

Чем известен украинский художник

Марчук создал авторскую технику живописи "пльонтанизм". Благодаря переплетению тонких линий его картины приобретают особую фактуру, объемность и эффект свечения.

В 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила художника в рейтинг "100 гениев современности".

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В австрийской столице художник создал серию картин "Венские рапсодии". На одной из выставок было представлено 250 его работ. В начале 2025 года художник также основал в Вене благотворительный фонд для сохранения своего творческого наследия.

В 2024 году на аукционе украинского искусства Goldens в Киеве картину Марчука "Взошла луна над Днепром" продали за 300 тысяч долларов США. Это была рекордная сумма продажи работы художника.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что музыкальное видео на песню Swim южнокорейской группы BTS, созданное украинской режиссеркой Таней Муиньо, получило премию MTV Video Music Awards 2026 в номинации "Лучшее K-pop-видео". Над визуальной частью клипа также работал украинский оператор-постановщик Никита Кузьменко.

Также Новини.LIVE писали о том, что 8 октября в Киеве состоялась церемония вручения Национальной премии "Известные женщины Украины". В рамках мероприятия вручили орден "Женщина — гордость Украины" и представили второй том международного двуязычного издания "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны".