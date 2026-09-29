Клип Тани Муиньо на песню Swim группы BTS получил награду MTV VMA 2026

Таня Муиньо. Фото: социальные сети

Музыкальное видео на трек "Swim" южнокорейской группы BTS, снятое украинской режиссёркой Таней Муиньо, получило престижную премию MTV Video Music Awards 2026 в номинации "Лучшее K-POP-видео". Над визуальной частью проекта также работал украинский оператор-постановщик Никита Кузьменко.

Об этом сообщает Новини.LIVE".

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Клип Тани Муиньо одержал победу на MTV Video Awards

Видеоклип на композицию "Swim" южнокорейской группы BTS одержал победу на премии MTV Video Music Awards 2026. Клип, автором которого выступила украинская клипмейкерша и режиссер Таня Муиньо, был признан победителем в номинации "Лучшее K-POP видео". Премьера клипа состоялась 20 марта — одновременно с выходом пятого студийного альбома бойз-бэнда под названием "ARIRANG".

Режиссер уже отреагировала на почетную награду на своей странице в Instagram.

"Я могла бы всю жизнь смотреть на вас… Привет, команда!" — поделилась эмоциями Муиньо, отметив общий успех.

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Над созданием победного видео работала международная творческая группа. Оператором-постановщиком стал украинец Никита Кузьменко. Часть съёмок команда провела в Португалии, выбрав в качестве локации Морской музей Лиссабона (Museu de Marinha). Сюжетная линия клипа переносит зрителей на борт корабля, которым управляют сами участники BTS. Главный женский образ в видео воплотила звезда американского телесериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт.

Эта работа стала продолжением активного сотрудничества украинской режиссёрши с южнокорейскими исполнителями. Уже в июле 2026 года BTS и Муиньо представили ещё одну совместную работу. Это был клип на второй сингл с альбома "Arirang" под названием "Normal".

Взаимодействие режиссёра с участниками коллектива началось раньше. В 2023 году Таня Муиньо выступила режиссёром музыкального клипа "Standing Next to You" для одного из солистов группы, Чонгука. Съемки того проекта проходили в Будапеште на заброшенной электростанции Келенфельд, а в кадре вместе с музыкантом появилась украинская модель Паша Гаруля.

Новини.LIVE ранее сообщали, что совместная работа украинской режиссерши Тани Муиньо и K-pop-группы BTS побила рекорды на Spotify. Музыкальное видео на трек "NORMAL" за первые 24 часа собрало 8,6 миллиона прослушиваний, что стало абсолютным рекордом для этого жанра на платформе.

Для одесситки это не первый громкий мировой успех. Так, в 2025 году она стала лауреатом премии Hollywood Music Video Awards за клип «Disease», который сняла для Леди Гаги.