Кліп Таню Муіньо на пісню Swim гурту BTS отримав MTV VMA 2026

Таню Муіньо. Фото: соцмережі

Музичне відео на трек Swim південнокорейського гурту BTS, створене українською режисеркою Таню Муіньо, здобуло престижну премію MTV Video Music Awards 2026 у категорії "Найкраще K-POP відео". Над візуальною частиною проєкту також працював український оператор-постановник Нікіта Кузьменко.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Кліп Таню Муіньо здобув перемогу на MTV Video Awards

Відеоробота на композицію "Swim" південнокорейського колективу BTS здобула перемогу на премії MTV Video Music Awards 2026. Кліп, автором якого виступила українська кліпмейкерка та режисерка Таню Муіньо, визнали тріумфатором у номінації "Найкраще К-поп відео". Прем'єра екранізації відбулася 20 березня — паралельно з виходом п'ятого студійного альбому бойз-бенду під назвою "ARIRANG".

Режисерка вже відреагувала на почесну нагороду на своїй сторінці в Instagram.

"Я могла би ціле життя дивитися на вас... Вітання, командо!" — поділилася емоціями Муіньо, відзначивши спільний успіх.

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Над створенням переможного відео працювала міжнародна творча група. Оператором-постановником став українець Нікіта Кузьменко. Частину знімального процесу команда реалізувала в Португалії, обравши локацією Морський музей Лісабона (Museu de Marinha). Сюжетна лінія кліпу переносить глядачів на борт корабля, яким керують самі учасники BTS. Головний жіночий образ у відео втілила зірка американського телесеріалу "Рівердейл" Лілі Рейнхарт.

Ця відзнака стала продовженням активного співробітництва української постановниці з південнокорейськими виконавцями. Уже в липні 2026 року BTS та Муіньо презентували ще одну спільну роботу. Це був кліп на другий сингл із платівки "Arirang" під назвою "Normal".

Взаємодія режисерки з учасниками колективу розпочалася раніше. У 2023 році Таню Муіньо виступила постановницею музичного відео "Standing Next to You" для одного з солістів гурту, Чонгука. Зйомки того проєкту розгорталися в Будапешті на занедбаній електростанції Келенфельд, а в кадрі разом із музикантом з'явилася українська модель Паша Гаруля.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що спільна робота української режисерки Таню Муіньо та K-pop гурту BTS побила рекорди на Spotify. Музичне відео на трек "NORMAL" за перші 24 години зібрало 8,6 мільйона прослуховувань, що стало абсолютним максимумом для цього жанру на платформі.

Для одеситки це не перший гучний світовий успіх. Так у 2025 році вона стала лауреаткою премії Hollywood Music Video Awards за кліп "Disease", який зняла для Леді Гаги.